„Kegyetlen velünk a BL” – Xavi kifakadt, érzi a vesztét a Barca

Nem sokon múlt, hogy a Barcelona matematikailag is kiessen a BL csoportkörében már két fordulóval a vége előtt, hiszen az Inter 2-1-re és 3-2-re is vezetett a Camp Nou-ban, a milánói győzelemmel pedig végleg megpecsételődött volna a katalán klub sorsa a C csoportban. A végül kiharcolt döntetlen életben tartotta a katalán reményeket, de azok igen haloványnak tűnnek.

A 100 százalékos Bayern München már biztosan továbbjutott, az Inter előnye pedig három pont maradt a Barcelona előtt két fordulóval a vége előtt. Ha a milánóiak a pont nélküli Viktoria Plzen és a már különösebb tét nélkül futballozó bajorok ellen még megszerezhető hat pontból legalább hármat begyűjtenek, övék a második hely, mivel pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény számít, abban pedig az Inter a jobb a Barcával szemben.

Ennek fényében érthető, hogy Xavi rendkívül csalódottan nyilatkozott az Inter elleni 3-3- után:

– A Bajnokok Ligája kegyetlen velünk – állította a Marca cikkében a Barcelona mestere. – Túl sokat hibáztunk a második félidőben, az első játékrész viszont nagyszerű volt. Az Inter első és második gólja a mi súlyos védelmi hibáinkból született. Az első hiba mentálisan megtört minket, a másodiknak pedig egyszerűen nem lenne szabad megtörténnie ezen a szinten. München, Milánó és most a Camp Nou, kegyetlen velünk a BL, mert mindhárom meccsen többet érdemeltünk volna. A győzelemhez ugyanakkor nem elég támadni, a védekezésbe nem csúszhat ennyi hiba. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, a BL-ben a továbbjutásra már kicsi az esélyünk. Ha hazai pályán nem tudod legyőzni az Intert, nem érdemled meg a folytatást.

Xavi szavaiból arra lehet következtetni, hogy lényegében lemondott a BL-ről, kelletlenül lenyeli a keserű pirulát, hogy megismétlődik a Barcelonával a tavalyi szégyen, és ismét csak az Európa-liga marad a tavaszra. Ki is mondta, hogy innentől a bajnokságra kell koncentrálni: – Most már a Real Madrid elleni vasárnapi El Cásico a fontos. Ki kell hevernünk a BL-t, és meg kell próbálnunk nyerni a Santiago Bernabéuban. Nem csak a BL-ből áll a világ, a La Ligára fókuszálunk, ahol szeretnénk az első helyen maradni.

A spanyol bajnokságban nyolc forduló után a Barcelonának és a címvédő Real Madridnak is 22-22 pontja van, a jobb gólkülönbségnek köszönhetően jelenleg Xavi együttese áll az élen.

Az Inter számára a döntetlen is győzelemmel ért fel, Simone Inzaghival pedig szűk egy hét leforgása alatt nagyot fordult a világ. A múlt hét elején még a valószínű menesztése volt a téma a milánói csapat gyenge idénykezdete miatt, de azóta két meccsen négy pontot szerzett a Barcelona ellen (meg a Sassuolo ellen győzött a Serie A-ban), és már senki sem akarja máshol látni a vezetőedzőt.

– Ha kicsit okosabbak vagyunk, két körrel a vége előtt bebiztosíthattuk volna a továbbjutást, de bízom benne, hogy a következő fordulóban már ezt is kipipálhatjuk – nyilatkozta Inzaghi az UEFA honlapján. – A legnehezebb csoportba kerültünk, tudtuk, hogy bátor futballra lesz szükség a Camp Nou-ban, és mi megmutattuk, hogy milyen bátrak vagyunk. Kicsit sajnálom, hogy nem nyertünk, de nem lepett meg a csapat teljesítménye, mert pontosan tudom, mire képesek a játékosaim.

Borítókép: Xavi (Fotó: Adria Puig/Anadolu Agency)