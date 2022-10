Adama Traoré ára rekordmagasan, a Fradi csatára berobbant

A 47-szeres mali válogatott csatár a nyáron kétmillió euróért került az Üllői útra a Sheriff Tiraspoltól. Tavaly ősszel még a BL-csoportkörben vitézkedett a moldáv klubbal, amellyel meglepetésre legyőzte a Real Madridot idegenben, Traoré gólpasszal jelentkezett azon a meccsen, a Sahtar Donyeck és az Inter ellen pedig gólt is szerzett.

Nem vett tehát zsákba macskát a Fradi, és nem is fürdött be vele. Traoré az eddigi 18 meccsén 12 gólt és öt gólpasszt hozott össze, az NB I-ben már mesterhármast is szerzett a Honvéd ellen, de ami fontosabb, hogy a nemzetközi meccseken sem maradt adós jó a teljesítménnyel,

a Fradi mind a négy nyári európai selejtezős párharcában szerzett gólt, az Európa-liga csoportkörében pedig a Trabzonspor kapuját is bevette már, a Monaco ellen meg gólpasszt adott.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző sajátos stílusban dicsérte Traorét, amikor azt mondta, hogy ő nem beszél franciául, a játékos meg nem beszél angolul, de nincs is szükségük közös nyelvre, mert a jó futballistáknál csak arra kell figyelni, hogy nem szabad megzavarni őket. Traroe jó, ebben kiegyezhetünk.