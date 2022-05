A BL-ben álomgólt szerző 41-szeres válogatott szélsővel erősített az FTC

Adama Traoré 1995. június 5-én született Mali fővárosában, Bamakóban. Pályafutását egy helyi klubban, a CO Bamako együttesében kezdte, innen a kongói TP Mazembe, majd 2018-ban a francia Metz felé vezetett az útja. A TP Mazembével 2015-ben megnyerte az Afrikai Bajnokok Ligáját. A Metz többször is kölcsönadta őt, 2019 januárjában az US Orléans, 2020 telén pedig a szaúdi al-Adalah FC lett pályafutása következő állomása. A metzi csapat színeiben az élvonalban nem mutatkozhatott be, a másodosztályban és a Ligakupában két-két alkalommal kapott lehetőséget. Ezt követően, 2021 februárjában végleg hátat fordított a Metznek, s távozott a moldáv Sheriffhez.

Adama Traoré a húszszoros bajnok és tízszeres kupagyőztes Sheriff Tiraspolnál megkapta a lehetőséget, tagja volt a 2020/21-es és a 2021/22-es idényt is megnyerő együttesnek. Alapemberré nőtte ki magát a moldáv bajnoknál, amellyel a jelenlegi szezonban a Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulva a főtáblára jutott. Traoré a kvalifikáció során négy gólt szerzett, a sorsdöntő, Dinamo Zagreb elleni rájátszásmeccsen kétszer volt eredményes. A csoportkörben mind a hat meccsen játszott, s betalált a Sahtar Donyeck és az Internazionale kapujába is.

A Sahtar elleni találata a hét legszebb gólja lett a BL-ben:

Mivel a Sheriff csoportharmadikként zárt az azóta döntőbe jutott Real Madrid és az Internazionale mögött, az Európa-ligában folytathatta. Itt Traoré eredményes volt a portugál Braga elleni nyolcaddöntős párharc első meccsén is (2-0), csapata azonban a 2-2-es összesítés után a tizenegyesrúgások során alulmaradt.

Adama Traoré a nemzetközi kupákban szerzett góljainak is köszönhetően megtöbbszörözte az értékét, az átigazolási ügyekben mértékadó forrásnak tartott Transfermarkt jelenleg hárommillió euróra becsüli. A Sheriffben legtöbbször jobbszélsőt játszott, de néhány alkalommal visszavont csatárként is számítottak rá. Búcsúzóul szombat este még Moldáv Kupát nyert a Sheriffel, kezdőként vette ki a részét csapata 1-0-s győzelméből a Sfintul Gheorghe ellen.

Adama Traoré Mali nemzeti együttesnek is tagja, 2017 óta 41-szer volt válogatott, ezeken a mérkőzéseken nyolc találatig jutott. Az idén januárban szerepelt az Afrikai Nemzetek Kupáján is, ahol csapatával a legjobb 16-ig jutott. Érdekesség, hogy később, márciusban Malit éppen a Ferencvárosban játszó Aissa Laidounit is soraiban tudó Tunézia ütötte el a világbajnoki szereplés lehetőségétől.

Borítókép: Adama Traoré nagy erőssége lehet a Ferencvárosnak (Forrás: Fradi.hu)