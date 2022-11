Lukács Viktória: "Túlságosan jó kislányok voltunk a meccs elején"

Márton Gréta, a Ferencváros játékosa szintén az ellenfél beállójáról ejtett egy-két szót. – Svájc játéka nem ért minket váratlanul, tudtuk, hogy nagyon tehetséges a beállójuk, és ezt is, hogy gyakran játsszák meg a jobbszélsőjüket. Okozott némi fejtörést. A szünetben a feszültség és a nyugalom is jelen volt az öltözőben. A második félidőben volt egy 4-0-s roham, az üres kapus gólok segítettek minket – nyilatkozta a magyar balszélső. Hozzátette, hogy a kezdeti feszültség oka a bemutatkozó meccs miatt volt érezhető, és a horvátok ellen vasárnap már más lesz a helyzet. – Biztosan nem leszünk ennyire idegesek, a régebbi videófelvételek alapján tudunk ellenük készülni, és ezekből tudunk majd erőt meríteni – mondta a tavaly az év játékosának választott Márton.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány megszámolta, 14 gólt kapott a csapata a beálló posztról, és ez nem megengedhető. De van más is, amivel nem volt elégedett a kapitány. – Ez nem fog működni a továbbiakban. Kizárólag az egyéni akciókkal nem lehet meccset nyerni. A magabiztosság hiányzott. Biztos bennünk volt még a németek elleni pofon, 14 gólt kaptunk beálló poszton. Az átlövést és a szélsőt nagyjából kivettük a játékból, a beállót nem sikerült megoldani. A horvátoknál is vannak minőségi beállók, ellenük is nehéz lesz. Debelic és Jezic is komoly beállós, ellenük meg kell oldani a védekezést. A második félidőben már toldoztuk a lyukakat, a szünetben leginkább azért voltam feszült, mert ha megnézzük az egyéni képességeket, abban mi sokkal jobbak vagyunk. De ez nem látszott a pályán – mondta Golovin.

Borítókép: Lukács Viktória hat lövésből hat gólt szerzett (Fotó: MTI)