Még az edző is csak sörre vágyott a gyenge NB I-es meccs után

Izgalmas meccsnek ígérkezett a ZTE és a Kecskemét összecsapása, hiszen a zalaiak két győztes meccs után, jó formában várták a találkozót, egy esetleges sikerrel pedig megközelítették volna a dobogót a téli szünet előtt, a vendégek pedig újoncként vannak a top háromban, a KTE volt az ősz meglepetéscsapata. Ennek ellenére unalmas és színvonaltalan 0-0 lett a szombati meccs vége.

Némi színt csupán Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője vitt a zalaegerszegi estébe a mérkőzés után adott nyilatkozatával: – A ZTE-nek sem volt sok helyzete, de nyomást azért tudott ránk helyezni, és örülök, hogy hősiesen ki tudtuk védekezni a meccset kapott gól nélkül, mert nekünk az egy pont is sokat jelent, gratulálok a játékosaimnak. Nagy dicséret jár az egész klubnak, mert ragyogó őszünk volt, most mégis csak az jár a fejemben, hogy bemegyünk a csapattal, és megiszunk egy sört. Pihenni is kell egy kicsit, a nyáron erre kevés idő jutott, jól fog esni ez a néhány hét. Nagyon nagy igénybe vétel volt nekünk az NB I, de talán üde színfoltjai voltunk eddig a mezőnynek. Viszont még nincs vége, nagyon sok forduló van hátra, de az eddig gyűjtött 26 pontnak örülök.

Megérdemli azt a sört Szabó István, aki még az idénykezdet előtt azt nyilatkozta lapunknak, hogy 37-38 pont megszerzése a cél, és ennek a pontmennyiségnek a közel hetven százalékát az újonc már gyakorlatilag féltávnál begyűjtötte. Vélhetően a dobogóról visszanézve már nem is a puszta bennmaradás a cél Kecskeméten.