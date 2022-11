Pérez kiakadt Verstappenre: most megmutatta a valódi arcát

A vasárnapi Brazil Nagydíj egyáltalán nem a Red Bull elképzelései szerint alakult. A Mercedes teljesítménye tovább javult, George Russell egyetlen hibát sem vétve kormányozta be autóját az első helyen a célba. A bikák versenyzői eközben hiába indultak a második sorból – részben Max Verstappen Lewis Hamiltonnal (Mercedes) való ütközése miatt –, egyikük sem volt igazán esélyes a futamgyőzelemre, sőt még a dobogós helyezésektől is messze jártak, és csak a hatodik, illetve a hetedik helyen futottak be Verstappen, Sergio Pérez sorrendben.

Verstappennek azon kívül, hogy hajtja a versenyzői ösztöne a győzelem felé, sok oka már nincs a csatározásra, mivel a világbajnoki címet is elhódította, illetve Michael Schumacher és Sebastian Vettel (Aston Martin) rekordját is megdöntötte, emellett a munkaadója is a legjobbnak bizonyult a konstruktőrök között. A kétszeres világbajnok holland csapattársának, Péreznek ellenben még az ezüstérem megszerzése a célja, vasárnap éppen emiatt robbant ki balhé a két pilóta között.

A verseny hajrájában Verstappen még Pérez mögött autózott, de a Red Bull arra kérte utóbbit, engedje el a társát, aki így megpróbálhatta elkapni Fernando Alonsót (Alpine) és a tabella második helyéért szintén harcban lévő Charles Leclerc-t (Ferrari), hogy pontokat vegyen el tőle. Igen ám, csakhogy Verstappen nem tudta megelőzni egyiküket sem, ezért a csapattal történt egyezség szerint a csapattársát vissza kellett volna engednie maga mellé. A regnáló világbajnok figyelmen kívül hagyta a kérést, és szólt, többet ezt ne kérjék tőle, mivel jó oka van rá, hogy nem hagyja magát megelőzni. Ezt azonban nem volt hajlandó elárulni.

– Megvolt az oka, hogy miért döntöttem így – kezdte mondókáját Verstappen. – Azt hiszem, jól jártunk vele, hogy leültünk és megvitattuk az egészet, most már továbbléphetünk. Ha Abu-Dzabiban szüksége lesz több pontra, és segítségre szorulna, akkor ott leszek neki.

Pérez viszont nehezen fogadta el a történteket, a rádióban úgy fogalmazott, Verstappen ezzel megmutatta, ki is ő valójában. A futam után pedig arról beszélt, fogalma sincs, csapattársa milyen okokra utalt, kérdezzék meg inkább tőle.

– Nincs sok mondanivalóm, meglepetésként ért az eset. Ez csalódást keltő azok után, amit én megtettem érte. Kétszeres világbajnok, ezt nekem köszönheti – nem fogta vissza magát a 32 éves versenyző.

Míg a Red Bullnál a konfliktusok elsimításán dolgoznak, a Mercedesnél örömünnep kezdődött. Vasárnap eldőlt, hogy az elmúlt években végig domináló istálló idén sem marad futamgyőzelem nélkül, Brazíliában pedig duplán örülhettek, tekintve, hogy Russellt az első, Hamiltont a második helyen intették le. A fiatalabbik brit könnyek között, zsebkendők után kutatva tudatosította, hogy pályafutása során először nyert a királykategóriában.

– Amikor megláttam, hogy a pályára küldték a biztonsági autót, akkor kicsit aggódni kezdtem, hogy nehéz lesz a futam vége. Lewis rendkívül gyors volt, és komoly nyomás alá helyezett engem. De elképesztő érzés, hogy nyerni tudtam, nagyon büszke vagyok! A csapat minden tagjának köszönettel tartozom, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez – hálálkodott a 24 éves versenyző. – Érzelmi hullámvasúton mentünk keresztül a mostani idényben, ez a futam pedig kemény csatát hozott. A levezető körön minden emlékem előtört bennem, a gokartos időkre, az édesanyámra, a családomra, barátnőmre és a menedzseremre gondoltam – tette hozzá.

Az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjat az előttünk álló hétvégén rendezik.