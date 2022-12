Berágott az Inter klasszis kapusa, 26 évesen lemondta a válogatottságot

Andre Onana az afrikai csapat első számú hálóőreként kezdő volt Kamerun első csoportmérkőzésén, amelyen csapata 1-0-ra kikapott Svájctól. Rigobert Song szövetségi kapitány kritikával illette a hálóőr teljesítményét, szerinte a kapus a mérkőzésen túl sok kockázatot vállalt, és ebben változtatást kért tőle. Onana azonban ezt nem fogadta el, és összeveszett a korábbi 137-szeres válogatott, 46 éves szakemberrel, aki játékosként védő volt.

Onana szögre akasztotta a kameruni válogatott mezét. Forrás: Twitter/Actu Foot

Song fegyelmezési céllal kihagyta a kapust a meccskeretből a kameruniak második csoportmérkőzésén, amelyen 3-3-as döntetlent játszottak Szerbiával. A kameruni szövetség ezt követően ideiglenesen a kereten kívül helyezte Onanát, aki úgy döntött, hogy elhagyja a válogatottat, így idő előtt hazautazott Katarból.

„Minden erőmmel és energiámmal azon voltam, hogy megoldásokat találjak egy problémára, amellyel egy labdarúgó sokszor találkozik, de a másik fél részéről nem volt semmiféle törekvés” – írta közösségi oldalán még november végén Onana, aki kiemelte, számára mindig is a nemzeti csapat volt az első.

Onana karácsony előtt hozta meg a döntését

Az Internazionale 26 esztendős kapusa egy nappal karácsony előtt pedig bejelentette, hogy lemondja a válogatottságot.

„Játékosok jönnek és mennek, a nevek feledésbe merülnek, de Kamerun minden játékos, személy felett áll. Örökkévaló, miként a szeretetem a nemzeti csapat és a népünk iránt, amely a legnehezebb pillanatokban is támogatott bennünket” – írta ki a Twitterre ma a 34-szeres válogatott Onana.

Andre Onana a hazájában a Samuel Eto’o Akadémián nevelkedett, majd 2015-ig a Barcelona utánpótlás-programjában pallérozódott. 2016 és 2022 között az Ajax Amszterdam kapusa volt, 148 találkozón védett. 2020-ban azzal is bekerült a hírekbe, fennakadt egy doppingvizsgálaton. Azzal védekezett, hogy miután rosszul érezte magát, be akart venni egy aszpirint, de véletlenül a barátnőjének felírt gyógyszert vette be, amelynek szinte ugyanolyan volt a csomagolása. Először egyéves eltiltást kapott, de végül csak kilenc hónapot kellett kihagynia. 2019-ben a Transfermarkt 45 millió euróra tette a piaci értékét, ami jelenleg 14 millió euró. Onana 2022 július 1-én szerződött a Serie A-ba, az Internazionale 12 millió eurót fizetett érte.

Idén bronzérmet nyert az Afrikai Nemzetek Kupáján a Szelídíthetetlen Oroszlánokkal.

Onana jelenleg már csak az Interre koncentrál, de túl fiatal ahhoz, hogy teljesen biztosra vegyük, már soha többé nem látjuk a kameruni válogatottban. Ki tudja, Rigobert Song meddig lesz szövetségi kapitány...

S íme, néhány nagy védés Andre Onanától:

Borítókép: Andre Onanának marad az Internazionale meze (Forrás: Twitter/Andre Onana)