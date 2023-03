A kés még nem került elő – vajdasági magyar világbajnokok egymás ellen

A 2022-es belgrádi világbajnokságon a szerb válogatott szenzációsan szerepelt: négy arannyal és egy bronzzal az éremtábla negyedik helyén végzett. Mi egy ezüstöt és három bronzot szereztünk, ez sem volt rossz szereplés, de az éremtáblán csak a 16. helyen helyezett el bennünket. A szerbek mind a négy aranyukat a számunkra is „legkedvesebb” fogásnemben, kötöttfogásban szerezték, s kettőt vajdasági magyarok: a 63 kilogrammos súlycsoportban Nagy Szebasztián, 67 kg-ban pedig Nemes Máté állt a dobogó felső fokán. Előbbi 25, utóbbi 29 éves, és Nemesnek már Eb-aranya is van. A családban pedig akad egy másik világbajnok is: ikertestvére, Viktor még 2017-ben lett a világ legjobbja a 75 kg-ban, de van vb-3. és két Eb-2. helye is. A tavalyi vb-n a 77 kilogramman az ötödik helyen végzett, az elődöntőben a magyar színekben birkózó Lévai Zoltán győzte le 3-1-re, aki aztán az ezüstünket szerezte.

Nemes Viktor és Nemes Máté Forrás: Facebook/Nemes Máté

A budapesti edzőtáborba, a KIMBA csepeli bázisára a szerbekkel érkezett többek között az olimpiai bronzérmes, kétszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok Zurabi Datunasvili, valamint Nagy Szebasztián és Nemes Viktor is.

– Másfél hónapunk van a zágrábi Európa-bajnokságig, szóval a következő hetek a csúcsformába lendülésről szólnak. A szerb–magyar kapcsolat kiváló, mindkét válogatottnak rendkívül hasznos, hogy együtt dolgozhat, így még hatékonyabban fejlődhetünk – nyilatkozta a KIMBA honlapján Nemes Viktor, aki elmondta, hogy testvére sérülése miatt nem tarthatott vele.

Nagy Szebasztián mindenkit meglepett azzal, hogy a tavaly világbajnokságon lefelé váltott súlycsoportot, s így nyert aranyérmet a 63 kilogrammosok között. De ez nem olimpiai kategória, szóval éppen Nemes Mátéval kell megküzdenie azért, hogy a 67 kilóban szőnyegre léphessen az idén szeptemberben újfent Belgrádban esedékes vb-n.

– Meglátjuk, melyikünk lesz jobb formában. Egyelőre az sem dőlt el, hogy ki indul az Európa-bajnokságon. Baráti kapcsolatot ápolunk egymással, én magyarkanizsai vagyok, ő zentai. Sokáig szobatársak is voltunk, rengeteget edzettünk együtt. Épp ezért különösen nehéz birkózni ellene, de ha ugyanaz a cél, akkor muszáj. Egyelőre nem vettem észre, hogy a köztünk lévő rivalizálás hatással lenne a kapcsolatunkra, szóval a kés, a fegyver azért még nem került elő – jegyezte meg viccelődve Nagy Szebasztián.