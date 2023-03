„Bebizonyítottuk, hogy nem csak topcsapatok ellen tudunk jól játszani”

Szalai szerint hatalmas fejlődésen megy át, jó úton jár a magyar válogatott, egyebek mellett azért is, mert már nem csak a nagy csapatok ellen tud jól futballozni, a ha a helyzet úgy kívánja, képes dominálni egy nála hátrébb rangsorolt ellenféllel szemben.

– Úgy akartuk elkezdeni a meccset, hogy a kezdő sípszótól kezdve éreztetjük a bolgárokkal, nekik nem lehet esélyük. Nem nyomásnak mondanám, mert nem nehezedett ránk semmiféle teher, vagy ha a közvélemény helyezett ránk nyomást, mi azt nem annak éltük meg. Tudtuk, mire vagyunk képesek, és ennek igyekeztünk gyorsan nyomatékot adni. Ennek volt betudható, hogy 3-0-s előnnyel mentünk a szünetre, és eldöntöttük a meccset

– folytatta Szalai. Majd arra is kitért, hogy a válogatott tudatában van az esélyeknek, a sorsolás pillanata óta minden játékos tudja, hogy az első két helyért Szerbia lehet a legkomolyabb ellenfél. – Előzetesen úgy készültünk, hogy a szerbek mellett mi lehetünk majd meghatározóak a csoportunkban. A jó rajt, és a két meccsen hat pontot gyűjtött szerb válogatott eddigi teljesítménye is azt sugallja, hogy jól lőttük be a lehetőségeinket – értékelt Szalai.

A több topligás futballistával büszkélkedő, a tavalyi vb-n szereplő Szerbia az első fordulóban 2-0-ra nyert Litvánia ellen, majd a magyarok mérkőzésével azonos időben rendezett találkozón a Juventus centerének, Dusan Vlahovicsnak a góljaival idegenben nyert 2-0-ra Montenegróban, és kapott gól nélkül, hat ponttal áll a csoport első helyén. A magyar válogatott három ponttal, 3-0-s gólkülönbséggel követi.

Még hét meccs vár Marco Rossi válogatottjára, de talán nem túl vakmerő gondolat, hogy a Montenegró elleni idegenbeli meccs sorsdöntő lehet június elején. Ha Podgoricában is meglenne a három pont vagy akár csak egy, az azt valószínűsítené, hogy Szerbia mellett (mögött…) a magyar válogatott lehet a csoport másik továbbjutója. De június még odébb van, és mint tudjuk, a futballisták mindig csak a következő meccsre szeretnek koncentrálni, és júniusig igen sűrű a versenynaptár.

A csoport állása: 1. Szerbia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Magyarország 3/1 (3-0), 3. Montenegró 3/2 (1-2), 4. Litvánia 0 (0-2), 5. Bulgária 0 (0-4).