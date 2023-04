Fordult a kocka: negyedik nekifutásra a Szeged legyőzte a Veszprémet

A bajnoki rangadó tétje az alapszakasz-győzelem és az ezzel járó pályaelőny a bajnoki döntőben: a játéknap előtt az egy meccsel kevesebbet játszott volt nyeregben, és a két csapat első egymás elleni mérkőzését a Veszprém 31-26-ra megnyerte tavaly októberben. A Szegednek az az egyetlen veresége a bajnoki idényben, így a döntetlen is a vendégeknek lenne jó, Juan Carlos Pastor együttese csak győzelemmel tudná megelőzni a kupagyőztest.

Döbbenetes iramban kezdődött a meccs, alig telt egy perc, és már 2-2-nél jártak a csapatok: a Veszprém könnyedén büntette a védekezésben cserélő Szeged hibáit.

Változott a forgatókönyv az eddigiekhez, az idei első három meccshez képest, a több hangszeren játszó, a beálló, szélső és átlövő játékot erőltető Szeged vezetett, a Veszprém rendre egyenlített. Fej fej mellett haladtak a csapatok, Pechmalbec megjátszását erőltette a Veszprém, a múlt héten is gólerősen játszó Borut Mackovsek volt a Szeged vezéregyénisége.

A 12. percben változott az addigi menet: a Veszprém emberelőnyben vette át a vezetést (8-7), Manuel Strlek góljával. Alexander Blonz hetesből egyenlíthetett volna, de Rodrigo Corrales bravúrral védett. Pechmalbec továbbra sem tudott hibázni a beállóposzton, 3-0-s veszprémi rohamot és több mint ötperces szegedi gólcsendet próbált megtörni Juan Carlos Pastor, időt kért a címvédő edzője.

Pechmalbec hibátlanul lőtt a beállóposztról Fotó: Nemzeti Sport

Szita váratlan, a beállóposztról szerzett góljával zárkózott a Szeged, Gasper Marguc hozzátett még egyet a veszprémi előnyhöz, Mario Sostaric a szélről szépített. Remili rontott lövése után az egyenlítésért ment a Szeged, és Bodó Richárd az első labdaérintéséből rögtön ki is egyenlített. Corrales helyett Vlagyimir Cupara érkezett a veszprémi kapuba. Nilsson váltotta Pechmalbecet, érkezett Kentin Mahé is Rasmus Lauge helyett. Nilsson első három lövését Mikler bravúrral védte. Megállt támadásban a Veszprém, Blonz visszavette az előnyt a szegedieknek, majd Bodó, végül Rosta is betalált. 5-0-s szegedi rohammal változott az állás: 13-10-es hazai vezetésnél kért időt Momir Ilics.

Mahé lövését is védte Mikler, csak azért nem lett négygólos a szegedi előny, mert Blonz lövését védte Cupara, Rosta viszont nem hibázott, ezzel lett 14-10. Majd Nilsson negyedszerre már túljárt Mikler eszén, és Strlek is betalált. Pillanatokon belül újra szoros, 14-12 lett az eredmény. Érkezett Rosta, a beálló góljával lett újra háromgólos a szegedi előny.

Mackovsek és Gaber nem hagyta kibontakozni a veszprémi Elderát Fotó: Nemzeti Sport

Matej Gaber alakította újra négygólossá a szegedi előnyt. Erre két veszprémi találat volt a válasz, Mahé és Strlek gondoskodott arról, hogy megint csak kettő legyen a szegedi előny. Mivel Bombac rontott támadásban, a mínusz egyért ment előre a Veszprém. Hibázott, a kontrából Bodó ziccerét fogta Cupara, majd Mikler tette ugyanezt Nilsson lövésével. Rosta és Ilics gyors gólváltása után megint a beálló, Rosta volt eredményes. Ligetvári Patrik bombagólja zárta le az első félidőt. 18-17-es hazai előnnyel mentek szünetre a csapatok.

A két csapat idei meccseinek a hét félideje közül a mostani volt a legszorosabb, a Szeged egy 6-0-s rohammal és Mikler bravúrjaival fordított.

Amilyen gólzuhataggal kezdődött a meccs, olyan visszafogottan termeltek a csapatok a második félidő elején. Elsősorban a feljavuló veszprémi védekezésnek köszönhetően visszavette a vezetést a Veszprém. Huszonegy perc után vezetett újra a kupagyőztes. Juan Carlos Pastor időt kért, Sostaric szélsőbefutásból egyenlített. Majd Eldera lövését rúgta ki a továbbra is remek formában védő Mikler. Gyorsan fordult a kocka: Rosta és Sostaric góljával újra a Szegednél volt az előny (22-20). Ilics is időt kért.

Laugéra nagyon ügyeltek a szegediek Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Remili arcon ütése után videóztak a játékvezetők, és rövid tanácskozás után piros lappal büntették Matej Gabert, a szegedi védelem egyik tartóoszlopát. Húsz perccel a vége előtt emberhátrányból szerzett góllal vezetett megint két góllal a Szeged, majd Sostaric is kétperces büntetést kapott. Mahé hetesét Mikler kivédte, továbbra is ő, a válogatott kapus volt a mezőny legjobbja.

Radivojevics hetesét Corrales védte, negyedórával a vége előtt az egyenlítésért támadhatott a Veszprém, Eldera lövését Mikler védte. Majd Lauge védekezett remekül Sostariccsal szemben, a veszprémi támadás végén Remili egyenlített (23-23). Miguel Martins lőtte be a Szeged vezető gólját. Mahé egyenlített.

Az 50. percben Rosta gólja vezette fel a hajrát. Marguc hetesből egyenlített (25-25). Majd Cupara védése után a vezető gólért támadhatott a Veszprém, de Laueg fölé lőtt. Sostaric kínai figurából dobta a szegediek vezető gólját, amelyet Remili azonnal kiegyenlített.

Mackovsek egy végtelen hosszú szegedi támadást zárt le góllal, Lauge lövését Mikler védte. A kétgólos előnyért támadhatott a Szeged, és Garciandía szerencsésen megpattanó lövésével a célegyenesbe ért Pastor csapata. Remili szépített. Rosta első elhibázott lövése után maradt a 28-27 a hazaiaknak. Az egyenlítésért támadhatott a Veszprém, de hibázott. A túloldalon Bombac nem hibázott. Az utolsó perc 29-27-es szegedi vezetésről indult. Ilics időt kért, Remili szépített.

23 másodperccel a vége előtt Pastor időt kért. Garciandia kínai figurából szerezte meg a meccs utolsó gólját. A Szeged az idei negyedik nekifutásra legyőzte a Veszprémet. A 12 védést bemutató Mikler Roland és a tíz lövéséből kilenc gólt szerzett Rosta Miklós vezérletével története során először nyert a Veszprém ellen a Pick Arénában, a sikernek köszönhetően a Szeged nagy valószínűséggel megnyerte az NB I alapszakaszát, és így pályaelőnnyel, idegenben kezdi az egyik csapat két győzelméig tartó bajnoki döntőt.

Férfikézilabda NB I: OTP Bank-Pick Szeged–Telekom Veszprém 30-28 (18-17).

Borítókép: Mikler kiváló formában védett (Fotó: Nemzeti Sport)