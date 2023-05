A budapesti világbajnokság tisztasága érdekében nyomoznak

Ahogy a 24 évvel ezelőtt megalakult WADA, a doppingellenes küzdelem globális szervezete sem titkolta, hogy együttműködik az Interpol és az Europol szakembereivel, az AIU is nyíltan kommunikálja, hogy stratégiai kapcsolatrendszert épített ki a bűnüldözési szervezetekkel, ugyanakkor maga is nyomoz és hírszerzéssel is foglalkozik.

– Az AIU azért is sokat tesz, hogy minél többen értesüljenek a doppingvétségek lehetséges következményeiről, és eközben nem csak a sportolókat világosítják fel, hanem a környezetükben lévőket, köztük például az érintett szülőket is. Mint az Európai Atlétikai Szövetség munkatársa, ehhez annyit tennék hozzá, hogy az európai versenyzőknek már hosszabb ideje kötelező részt venniük egy online antidoppingkurzuson, mivel a tanfolyam elvégzése feltétele annak, hogy megkapják a kontinentális szövetség égisze alá tartozó eseményekre a nevezéshez és a versenyzéshez szükséges személyes kódjukat – árulta el a magyar szakember, aki a budapesti világbajnoksághoz kapcsolódó ellenőrzésekről is beszélt.

– Az atléták már jó ideje tudják, hogy az ellenőrzések nem az első versenynapon kezdődnek meg, hanem már jóval korábban, akik pedig résztvevői voltak tavaly a eugene-i világbajnokságnak, azok a szó szoros értelmében a saját bőrükön érezhették, hogy a vérvizsgálatoknak a hagyományos mellett van már egy új innovatív megoldása is. Nagy újdonság volt és valószínűleg a jövő is erről szól majd, hogy a levett vért nem üvegcsékbe vezetik, hanem nedvszívó tapasszal fogják fel, és az ilyen módon gyűjtött, majd szárított vért viszik a hőmérsékleti előírásokat betartva a vizsgáló laboratóriumba. Az ellenőrök a WADA és a World Athletics előírásait követve végzik majd a munkájukat. Nem titok, hogy körülbelül 650 vérvizsgálatot fognak elvégezni Budapesten, és ennél csak valamivel kevesebb lesz a vizeletminta-vételek száma. Előbbiekkel várhatóan inkább a versenyek előtt, utóbbiakkal pedig már a világbajnokság közben fogják az atlétákat mintavétel céljából megszólítani – mondta Rutkovszky Ede az SzPressnek.