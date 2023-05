Youhuu viszi jó hírünket az atlétika világába

Jon Ridgeon, a Nemzetközi Atlétikai szövetség (WA) vezérigazgatója a szervezőbizottság vezetőivel közösen leplezte le Youhuut, amit egy ősi magyar állatról, a rackajuhról mintáztak. – A stadionnak otthont adó Csepel-sziget egykor a juhok szigete volt, Magyarország pedig a rackák földje. Youhuu most az egykori szennyezett rozsdaövezet helyén visszakapja a parkot. Kabalaállatunk korábban lusta volt, azonban miután elkezdett sportolni, ő is egy hétköznapi hős lett. Legyen mindenki olyan, mint ő – Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója így indokolta, miért is érdemelte ki Youhuu a felelősségteljes küldetést.

Youhuu jó erőben van… Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Németh Balázs bejelentette, 203 ország részvétele már most biztos a budapesti vb-n, de azon dolgoznak, hogy ez a szám még nőjön. 206 ország indulása a cél, hiszen ennyi résztvevővel Magyarország minden idők legnagyobb vb-jét rendezné.

A másik jelentős cél, hogy minél több néző legyen jelen a versenyeken a Nemzeti Atlétikai Központban.

– Már 77 országból vásároltak jegyeket, jelenleg több mint háromszázan dolgozunk a vb sikeréért, de augusztusban tízezernél is több ember munkáját kell majd összehangolni. A percre pontosan lebontott terveinket bemutattuk a WA-nak, ezzel kapcsolatban csak kisebb módosításaik, javaslataik voltak. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy ha ezt megvalósítjuk, a budapesti lehet minden idők legjobb atlétikai vb-je. A sikeres rendezés nemzeti ügy – hangsúlyozta Németh Balázs.

A tévéközvetítésen keresztül pedig akár hárommilliárd emberhez juthat el a világbajnokság.

Schmidt Ádám, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa azokról az egyedülálló programokról – hétköznapi hősök, sulihősök – adott tájékoztatást, amelyek segítségével népszerűsítik a világbajnokságot, egyúttal a magyar embereket buzdítja sportolásra, sportos életmódra.

– Az ehhez kapcsolódó jegyvásárlási kedvezményekkel szeretnénk arra ösztönözni mindenkit, hogy minél többen kilátogassanak ide, ahol a mobillelátó vb-t követő elbontása után a világ egyik legszebb panorámájú futóköre áll majd rendelkezésre – mondta a sportért felelős államtitkár, aki Németh Balázshoz csatlakozva ugyanazt fogalmazta meg célként: a világ legjobb atlétikai világbajnokságát szeretnék megrendezni.

Joe Ridgeon a sajtóeseményen átadta a magyar szervezőbizottság vezetésének a WA első osztályú licencét, amelynek köszönhetően a Nemzeti Atlétikai Központ hivatalosan is házigazdája lehet az augusztus 19. és 27. közötti világbajnokságnak. A WA egyik első embere elmondta, a héten megvolt a stadion készenléti állapotát vizsgáló egyik utolsó vizit, a WA-nál pedig nagyon elégedettek voltak a látottakkal.

– Erős és sikeres az együttműködés köztünk, Budapest és Magyarország között, ami elengedhetetlen a sikeres rendezéshez. A következő száz nap kihívása, hogy ugyanígy folytassuk a kemény munkát, de nagyon bízunk a szervező csapatban, hogy a 2500 önkéntes segítségével ki tudják majd szolgálni a sportolók, edzők, valamint a mintegy 1400 sajtómunkatárs igényeit – mondta Ridgeon, aki korábban maga is kiváló atléta volt, az 1987-es római világbajnokságon ezüstérmet szerzett a 110 méteres gátfutásban.

Fürjes Balázs, az irányító testület társelnöke kiemelte, a stadion acélszerkezetéből három Lánchidat lehetne felépíteni, az építkezéshez felhasznált összes kábel lefektetésével pedig oda-vissza össze lehetne kötni Londont és Budapestet.

– Fájó hiányt pótlunk azzal, hogy itt otthonra lel a magyar atlétika. Emellett létrejön egy szabadidőpark, a rozsdából arany születik, mivel ez Budapest egyik lepukkant rozsdaövezete volt. A magyar főváros az elmúlt hét évben globális sportfőváros lett, az atlétikai vb is ezt erősíti – jelentette ki Fürjes Balázs.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke megköszönte a szervezőbizottság munkáját, majd a százas szám atlétikai jelentőségéről beszélt. Kiemelte, a 100 méteres síkfutás a királyi szám, a hosszabb távokon pedig rengeteg verseny dől el a célegyenesben az utolsó száz méterre fordulva.

– Az utolsó száz napot úgy tudnám jellemezni, mint amikor a sportoló kijön a call roomból és szólítják a száz méter döntőjére. A munka dandárját már elvégezte, betérdel, elrajtol, és szűk tíz másodpercre minden megszűnik számára, csak arra koncentrál, ami előtte van – mondta Gyulai Miklós.

A magyar indulókkal kapcsolatban megjegyezte, elkezdődött a kvalifikációs pontgyűjtés, reményeik szerint minél hamarabb sikerül majd kivívnia a csapattagoknak a részvételi jogot. A létszámmal kapcsolatban jelezte, 45-55 atléta indulásában bíznak, a versenyzőknek pedig minden korábbinál nagyobb motivációt ad az, hogy hazai környezetben bizonyíthatnak.

Farkas Petra, U23-as Európa-bajnoki aranyérmes távolugró is részt vett az eseményen. Mi mást emelhetett volna ki, mint hogy hatalmas lehetőség minden magyar atlétának hazai közönség előtt versenyezni.

– Tudom, mennyire motiváló a magyar szurkolók hangja, ezért arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek ki, segítsenek nekünk abban, hogy meg tudjuk mutatni, mit tudunk – mondta a sportoló.

S ha valakit, akkor a távolugrókat különösen képes jó teljesítményre serkenteni a szurkolók ütemes tapsa. Hát még ha a tábornak személyesen Youhuu vezényel…

Borítókép: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a vb kormánybiztosa és Baji Balázs világbajnoki bronzérmes atléta, a vb szervezőbizottságának tagja készít szelfit Youhuu-val (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)