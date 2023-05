Alonso valóra váltaná a Red Bull „rémálmait”

Alonso most valóban a csúcsra törhet?

Tavaly alighanem nagyobbak voltak Leclerc győzelmi esélyei, mint most. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója ugyanakkor némiképp tart a Ferraritól és az Aston Martintól is.

– Monacóban nem tudjuk kihasználni az autónk erősségeit: a gumikopás nem lesz döntő jelentőségű, és nincsenek hosszú egyenesek sem, ahol kihasználhatnánk a magas végsebességet. Idén már néhányszor előfordult, hogy a Ferrari gyorsabb volt a Red Bullnál a lassú kanyarokban. Az ő legnagyobb erősségük, hogy rendkívül gyorsan fel tudják melegíteni az abroncsaikat, ami az időmérőn kulcsfontosságú lehet – világított rá Marko. – Alonso mindig kiválóan teljesít, itt pedig az sem fog számítani, hogy az autója végsebessége kisebb. Ha elől végez az időmérőn, esélyes lesz a futamgyőzelemre.

Korábban maga Fernando Alonso is erről beszélt. Az Aston Martin az idényben fényévekkel jobban teljesít, mint tavaly, ennek köszönhetően a kétszeres világbajnok spanyol étvágya is megjött, az eddigi négy harmadik helyét már kevesli, és Monacóban az élre törne. – Reális célkitűzés a futamgyőzelem. Bár az egyenesekben nem a miénk a leggyorsabb autó a mezőnyben, a technikás kanyarokban kifejezetten jól teljesítünk. Azon vagyunk, hogy a hátrányunkat eltüntessük, de amíg ezt elérjük, a lassú kanyarokkal teletűzdelt pályákon, vagyis Monacóban, Magyarországon és Szingapúrban talán nyerhetünk – bizakodott az Aston Martin veteránja.

A címvédő és vb-éllovas Max Verstappen is érzi a veszélyt, ezért kiemelte, a kvalifikáción elért eredmény és a megfelelő stratégia kialakítása most különösen fontos. – A pálya még a többi városi pályával összehasonítva is rendkívül keskeny, nehéz itt tökéletes kört futni az időmérőn. Előzni pedig szinte lehetetlen, így a futamon elért helyezés nagyban a stratégiától függ.

Az elmúlt két idényben a Red Bull pilótái, 2021-ben Verstappen, tavaly Sergio Pérez diadalmaskodott itt. Utóbbi az utcai pályákon legendásan jól teljesít, ha ez most is így lesz, valamint az Aston és a Ferrari is előretör, akkor Verstappen az előttünk álló hétvégén sok kihívóval találhatja magát szemben.

A hétvége menetrendje Péntek: 1. szabadedzés 13.30, 2. szabadedzés 17.00

Szombat: 3. szabadedzés 12.30, időmérő 16.00

Vasárnap: Monacói Nagydíj 15.00

Borítókép: Fernando Alonso az azeri versenyhétvégén (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)