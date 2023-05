Mourinho puszival fogadta, majd megleckéztette Xabi Alonsót + videó

A Bajnokok Ligája keddi és szerdai elődöntői után a két kisebb európai kupa utolsó oda-visszavágós párharcait főként a magyar vonatkozások teszik izgalmassá. Az Európa-ligában versenyben maradt négy csapat azért küzd, hogy pályára léphessen a budapesti döntőben, amelyet a Puskás Arénában rendeznek majd, a Konferencia-ligában pedig a nemzetközi porondon az utolsó talpon maradt magyar labdarúgó, Kerkez Milos szerepe érdekes.

A Juventus hazai pályán nagyot küzdött a Sevilla ellen. Fotó: Tano Pecoraro

Az El-ben az olasz AS Roma és a német Bayer Leverkusen összecsapása előtt elsősorban az edzők személye volt a fókuszban, hiszen Xabi Alonso tíz éve még José Mourinho játékosa volt a Real Madridban. Most a meccs előtt a mester kedélyesen fogadta a tanítványát, megölelték egymást a kispadoknál, sőt Mourinho még egy puszit is nyomott Xabi Alonso arcára.

José Mourinho and Xabi Alonso meet again ❤️#UEL pic.twitter.com/BR4eWVdXE9 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 11, 2023

A meccsen már nem volt barátság, mindkét csapat a biztonságot tűzte a zászlajára, így a lelátón helyet foglaló korábbi Roma-legenda, Francesco Totti sem láthatott sok látványos megoldást. Aztán a 63. percben megszületett a döntő találat: Abraham lefordult a védőjéről, majd kapura lőtt, a Leverkusen kapusa védett, de a kipattanót a római Bove a kapuba lőtte. Szűk előnyt szerzett a Roma, kis leckét kapott Mourinhótól Xabi Alonso. De a visszavágón a spanyol ezt még megoldhatja.

A másik El-elődöntőn a Juventus fogadta a Sevillát, és az olasz házi döntőre továbbra is van esély. Az első félidőben a Sevilla volt az aktívabb, és a 26. percben egy kontratámadás végén en-Nesziri góljával meg is szerezte a vezetést. Úgy tűnt, előnyt szereznek a spanyolok, de a torinóiak drámai módon, a hosszabbítás hetedik percben tudtak válaszolni, egy szöglet után Gatti talált a kapuba. Az 1-1 után még bármi megeshet.

Kerkez Milos csapata sokáig vezetett

A Konferencia-ligában sokáig nagyon jól állt Kerkez Milos csapata, az AZ Alkmaar, amely félidőben még 1-0-ra vezetett idegenben West Ham United ellen. Csakhogy a meccs hajrájához közeledve egy tizenegyesből kiegyenlített a Premier League-ben a kiesés elől menekülő angol csapat, majd tíz percen belül már a vezetést is megszerezte.

Kerkez a sárga lapos eltiltása miatt nem játszhatott az első meccsen, de a hollandiai visszavágón alighanem ott lesz a pályán, hiszen a 19 éves balhátvéd húzóembere az idényben az Alkmaarnak, amelynek a 2-1-es hátrány ellenére még megvan az esélye a döntőbe jutásra.

A másik ágon az olasz Fiorentina egy hosszabbításban kapott góllal kapott ki 2-1-re hazai pályán a svájci Baseltől, de így sem lehet kijelenteni, hogy eldőlt a továbbjutás kérdése. S ez tulajdonképpen mind a két kupa összesen négy elődöntőjének mindegyikére igaz – semmi sem dőlt el.

Európa-liga, elődöntő, 1. mérkőzések

AS Roma–Bayer Leverkusen 1-0, gól: Bove (63.)

Juventus–Sevilla 1-1, gól: Gatti (97.), illetve en-Nesziri (26.)

Konferencialiga, elődöntő, 1. mérkőzések

West Ham United–AZ Alkmaar 2-1, gól: Benrahma (67. – tizenegyesből), Antonio (76.), illetve Reijnders (41.)

Fiorentina–Basel 1-2, gól: Cabral (25.), illetve Diouf (71.), Amdouni (92.)

Borítókép: José Mourinho és Xabi Alonso üdvözlik egymást (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari)