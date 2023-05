Fucsovics megizzasztotta, harcra késztette Djokovicsot

Majd a tie breakben következett a meccs addigi legszebb pontja: a 33 ütésből álló labdamenetet Fucsovics nyerte, a Roland Garros közönsége felállva tapsolt. Ezzel alakította í4-2-re az állást Fucsovics, de több pontot már nem nyert, ezzel a szerb másfél órás maratoni játék után behúzta az első szettet.

Rögtön brékkel indult a második szett: ezt Djokovics mutatta be, és várható volt, hogy ismét ugyanaz lesz a forgatókönyv, mint az első játszmában. Fucsovicsnak ugyanis mennie kellett az eredmény után. A brékhátrány kisvártatva dupla brékhátránnyá változott. Amíg az első szett elején a 4:1-es és az 5:2-es részeredmény nem tükrözte hűen a látottakat, a másodikban sokkal nagyobb volt a különbség a korábbi világelső és Fucsovics között. Az első szettben a székén idegesen fészkelődő Goran Ivanisevic is megnyugodott, Djokovics nem perelt annyit a pihenőideje alatt a mérkőzésvezetővel, mint az első játszmában. Hibátlan, precíz játékkal szórakoztatta a közönséget a 23 perc alatt 5:0-ra elhúzó Djokovics, és szerválhatott a második szettért. És ez nem is okozott neki különösebb problémát. A másfél órás első szett után 34 percig tartott a második játszma.

Fucsovics a második szettben visszaesett Fotó: AFP

A harmadik szett Djokovics-brékkel kezdődött, de Fucsovics azonnal visszajött. Felcsillant a remény, egyebek mellett azért is, mert Fucsovics a saját szervajátékát egy nagyon okos, és pontosan kivitelezett rövidítéssel kezdte. Két óra tizenöt perc játék után először vezetett a meccsen. Nem sokáig, Djokovics a biztosan hozott szervája után elvette a ki nem kényszerített hibákat halmozó Fucsovics adogató játékát. Az újabb brékelőny után félő volt, hogy ezzel végképp eldőlt a meccs.

Djokovicsnak ugyanis nem kellett mást tennie, mint hozni a saját szerváját. 5:2-nél a meccsért adogathatott a szerb, de 30-30 után két Fucsovics-pont következett, a magyar teniszező küzdött, késleltette a meccs végét. Fucsovics szervajátékában jutott el először meccslabdáig Djokovics, de az elsőt elrontotta. A másodikat nem. Illetve ezt Fucsovics rontotta el.

A mérkőzés statisztikája ITT látható.

Roland Garros, 2. forduló: Djokovics (szerb, 3.)–Fucsovics (83.) 7:6, 6:0, 6:2.