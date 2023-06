Nincs pánik a válogatottnál az elveszített bronzmérkőzés után

Jobban nem is kezdhette volna a Világkupa Szuperdöntőjét a magyar válogatott, amely a negyeddöntőben esélyt sem adott (20-13) a görögöknek. Azóta viszont nem igazán futott a mieink szekere, a négy között a házigazda Egyesült Államok (10-16), majd a magyar idő szerint hétfő hajnalban megrendezett bronzmérkőzésen is többnyire futottak az eredmény után a lányok.

Garda Krisztina (balra) hat gólja ellenére is kikapott a magyar válogatott. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A spanyolok ellen általában nem jön ki a lépés, az elmúlt hat összecsapását elveszítette velük szemben Bíró Attila csapata, már két éve nyeretlen ellene. Ezúttal se a reményeink szerint indult a találkozó, mivel a rivális 3-0-s sorozattal indított. Háromgólos hátrányból ugyan többször is felállt a magyar válogatott, 0-3 után 5-5, illetve 6-9 után 10-11 is volt az állás, de az Európa-bajnoki címvédő nem hagyta kicsúszni a kezéből a győzelmet, és 18-15-re nyert, ezzel megszerezte a bronzérmet a Világkupán, mi pedig a negyedik helyen zártunk (az arany az Egyesült Államoké, az ezüst Hollandia válogatottjáé lett).

Javulni fog a válogatott

Bíró Attila korántsem volt elégedett tanítványai spanyolok elleni teljesítményével, és elismerte, megérdemelt volt a rivális sikere.

– Összességében kell értékelni ezt a három napot, aminek a kétharmada teljesen jó volt, az egyharmada kevésbé. A görögök elleni mérkőzés és az amerikaiak elleni elődöntő első két és fél negyede rendben volt, utána viszont tegnap is és ma is elkezdett szétcsúszni a védekezés. Lábban és gyorsaságban még nem vagyunk ott, ahol majd lennünk kell, igaz, még nem is dolgoztunk ezen – magyarázta a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – A védekezés nagyon gyenge volt, megérdemelten vezettek a spanyolok végig. Jellemző, hogy csak az utolsó negyedet hoztuk elfogadható szinten, amikor blokkoltunk ötöt, az első háromban viszont egyet sem. Igazából az amerikaiak ellen sokkal jobban játszottunk, hozzájuk sokkal közelebb lehettünk volna, ma viszont nem nagyon volt esélyünk. Az átlövőik sokkal jobban mozogtak, mi változtattunk elöl, egy centerrel játszottunk, és amikor Mahieu nem volt bent – akire egy szavam nem lehet, hiszen kilenc kiállítást és egy ötöst szerzett –, akkor bemozgásokat csináltunk, ami hol jobban működött, hol kevésbé.

A női válogatottat a tokiói olimpián bronzéremig, a hazai vizes világbajnokságon pedig ezüstig vezető szakember hozzátette, a látottak alapján a játékosaira még sok munka vár, de bízik benne, hogy mostani tapasztalatok segíthetik a csapatát a július közepén megrendezendő világbajnokságon Fukuokában.

– Nem pánikolok, mert tudom, hogy javulni fogunk, gyorsabbak leszünk és magasabbak a kapu előtt. Az elmúlt két hét, az olasz meccsekkel, a kanadaiak ellenivel együtt jól sikerült, a kőkemény munka alapján egyértelműen pozitív az összkép és a jövőkép is. Tény, mára elfáradtunk mentálisan és fizikálisan is, de nem baj, ennek pont akkor lehet meg a gyümölcse, amikor a leginkább számít – vélekedett.

Bíró Attila végezetül arról is szót ejtett, hogy a csapat összeállítása sok fejtörést okoz neki az elmúlt napokban, többek között azért, mert Máté Zsuzsanna és Vályi Vanda sem volt ott a kerettel az Egyesült Államokban.

– Különböző okok miatt egyszer sem tudtam az általam ideálisnak vélt csapatot szerepeltetni, de végül ennek is meglett az a hozadéka, hogy bizonyos játékosok több szerepet kaptak, és élesben egyértelműen kiderült, kire lehet inkább számítani és kire kevésbé. Úgy gondolom, a világbajnokságra össze fog ez állni, mert reményeim szerint mindenki egészséges lesz – viszont a névsort épp emiatt most nem is tudom véglegesíteni, mert biztosan kell tudnunk, kivel számolhatunk.

Női vízilabda Világkupa, Szuperdöntő, bronzmérkőzés:

Spanyolország–Magyarország 18-15 (5-4, 6-5, 4-2, 3-4)

a magyar gólszerzők: Garda 6, Hajdú, Keszthelyi 3-3, Gurisatti, Rybanská, Faragó 1-1

Borítókép: Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya és tanítványai a SEAT Kupa Magyarország–Olaszország női vízilabda felkészülési mérkőzés után a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2023. június 11-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)