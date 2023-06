„A világ vicce” – Bíró Attila keményen kritizálta a játékvezetést a vereség után

Az első negyedet még megnyerte 4-3-ra a magyar válogatott az Egyesült Államok ellen, mégis hatgólos vereség lett a vége a világkupa elődöntőjében. Bíró Attila elismerte az amerikai csapat jobb teljesítményét, de nem ment el szó nélkül a szerinte kritikán aluli játékvezetés mellett, amely felháborította.

Bíró Attila nem tudott haragudni a lányokra a vereség miatt. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Hadd kezdjem azzal, hogy az amerikaiak megérdemelten nyertek, jobbak voltak nálunk – nyilatkozta a mérkőzés után a szövetségi kapitány a Magyar Vízilabda-szövetség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. – Mégsem tudom csak úgy elengedni mindazt, ami történt, mert azt mondom: ha ugyanilyen játékvezetést kapunk egy éve Budapesten a döntőben, akkor megnyerjük a világbajnokságot. Visszanéztem több jelenetet, az emberelőnyeik többsége fújható volt, viszont hogy mi a harmadik negyed végéig mindössze hármat kapjunk, az engem felháborít, mert a mi oldalunkon is adódott legalább három-négy ötven-ötvenes szitu, amiben ugyanúgy fújhattak volna. Összességében Izraelnek többet ítéltek a negyeddöntőben, mint nekünk, ők kikaptak tízzel, mi hattal. Ennél azért nagyobb különbség van a két csapat között, és egyáltalán nem gondolom, hogy az amerikaiak meg ennyivel jobbak nálunk.

Nem véletlenül voltak idegesek az amerikaiak

Bíró Attila szerint amikor tavaly az Egyesült Államokban túrázott a válogatott, akkor tisztességes játékvezetést kapott, ezúttal viszont az ellenfél is meccs közben észlelte, hogy többet engednek meg neki a magyarok ellen, mint az általában megszokott.

– Gyakorlatilag két és fél negyeden át akciógólokkal tartottuk magunkat egálban, nem véletlenül tűnt idegesnek a másik kispad – emelte ki Bíró.– Az persze törvényszerű volt, hogy ebben az őrlésben előbb-utóbb elfáradunk, meg az amerikaiak is látták, hogy tovább is mehetnek a keménységben, mint az egyébként megszokott határ. Fáradtan pedig egyre komolyabbakat hibáztunk a harmadik negyed vége felé és aztán a negyedikben, amikor már könnyű gólokat lőttek.

Bíró Attila: Ez a világ vicce…

Bíró Attila hangsúlyozta, hogy másfajta, reálisabb játékvezetés mellett sem biztos, hogy nyertek volna, ezt nem is állítja, ugyanakkor szerinte akkor szorosabb lehetett volna a meccs, legfeljebb egy-két gól lett volna a különbség, nem hat.

– Nem tudok haragudni a lányokra, meg is dicsértem őket, mert még az életben nem játszottak ilyen színvonalon az amerikaiak ellen, mint két és fél negyeden át – fogalmazott Bíró, majd visszatért a játékvezetésre. – Hogy mit keresett a parton ugyanaz az ausztrál bírónő, akit tavaly felfüggesztettek, miután a spanyolok elleni Világliga-döntőnkön cserével kiállította a centert, aztán visszavonta az ítéletét és visszahívták a játékost a zuhanyból, hogy bocs, mégsem, és végül ő lőtte a győztes ötméterest… Ezt jó lenne megfejteni, most azon túl, hogy ausztrálként a világ másik végén tavaly november óta garantáltan nem vezetett ilyen hőfokú meccset, úgyhogy a világ vicce, hogy egy ilyen szintű tornán próbálja felvenni a fonalat, ami megint nem sikerült neki. És még azt sem állítom, hogy direkt csinálta, csupán ennyi telik tőle.

A vb-n remélhetőleg másként alakul

A magyar válogatott dolgát nemcsak ez nehezítette az Egyesült Államokban, hanem például hogy Máté Zsuzsannát megalázó módon nem engedték be az országba, így haza kellett utaznia. Bíró Attila bízik benne, hogy a júliusban esedékes fukuokai világbajnokságon mindenki ott lehet, s végre beérik az elvégzett munka gyümölcse.

– Tanulunk ebből a mérkőzésből, meg talán az is jelent majd valamit, ha végre teljesen egészségesen állunk fel, mert azért Rebecca Parkesszal más lehet, neki simábban adják a kiállításokat, úgyhogy bízom benne, a vébére ott lesz ő is és mindenki más, és akkor egyszer végre felénk fordul a szerencse. Tettünk eddig is sokat, és még fogunk is, hogy így legyen.

Válogatottunk magyar idő szerint hétfőn hajnali kettőkor a spanyolok elen játszik a bronzéremért.

Női világkupa, szuperdöntő, Long Beach, elődöntő:

Egyesült Államok–Magyarország 16-10 (3-4, 4-2, 4-2, 5-2)

Borítókép: Bíró Attila felháborodott a játékvezetésen (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)