Nemcsak Kopasz Bálint, Kozák Danuta hiánya is érezhető

Egy héttel az Európa Játékok előtt rendezték a második hazai válogató versenyt Szegeden. Ez sokat elárul arról, a magyar kajak-kenu válogatott milyen céllal vágott neki az Európa-bajnokságként is jegyzett viadalnak. A magyar versenyzők többsége nem élesítette a formáját, lendületből vágott neki a krakkói regattának, az élmezőnyből csupán Varga Ádám és a férfi kajak négyesjelentett kivételt, akik mentesültek a második válogató alól. Közülük is kimelendő a négyes, hiszen Varga nem versenyezhetett a fő távján, az olimpiai programban szereplő ezer méteren, mert hogy a krakkói pálya az egy kilométeres futamok megrendezésére a méreten folytán alkalmatlan. Varga Ádám az ötszáz méteren aratott diadalával ismét bizonyította a klasszisát, az idei formája alapján már nem is csak az idei világbajnokság, hanem egyben a párizsi olimpia egyik fő esélyésesévé lépett elő.

Varga Ádám klasszisához nem férhet kétség (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– A pálya első háromszáz métere egész jól esett, utána megindítottam a hajót, amit száz méterig bírtam. Szerencsére nem értek be a többiek, nagyon örülök, hogy idén tudok aranyérmeket szerezni – értékelt szerényen Varga Ádám.

Versenyképes, de nem fejlődik a négyes

Az Európa Játékok kajak-kenu versenyeinek magyar szempontból legfontosabb száma egy látszólag elsikkadt futam, hiszen kajak-kenuban Magyarországon ugyan ki figyel oda egy hatodik helyezésre. A férfi kajak négyes jelentősége mégis megkerülhetetlen. Kajakban (a nőknél és a férfiaknál egyaránt) hat kvótát lehet szerezni az olimpiára, s a négyes nélkül maximum hármat lehetne begyűjteni.

A kvertettnek a duisburgi világbajnokságon az európai egységek közül az első hat között kell végeznie. A Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor összetételű magyar hajó felkészülését és szereplését ezért övezi megkülönböztetett figyelem.

Nos, a magyar hajó Krakkóban éppen a hatodik helyre futott be. Méghozzá nagyon szoros versenyben. Az első helyezett spanyolok kiemelkedtek a mezőnyből, némi jóindulattal a második ukránok is, mögüttük a harmadik szerbek és a hetedik csehek között kevesebb volt a különbség négy tizedmásodpercnél. A hatodik helyezést maguk a magyar versenyzők is csalódásként élték meg.

Csalódás... Tótka Sándor: Nem sok múlt a dobogón, de reménykedtünk benne. Ez most valamiért így sikerült, de kielemezzük és folytatjuk a munkát. Mi nem kvótában gondolkozunk, hanem dobogóban, ami majd magával hozza a kvótát. Nádas Bence: Nehéz most mit mondani, belülről úgy éreztem jól meg tudom csinálni, ezért vagyok elkeseredve. Annak ellenére, hogy szerintem mindent megtettünk, ez most csak ennyire volt elég. Kuli István: Az elejétől kezdve úgy éreztem, hogy le vagyunk maradva. Én is csalódott vagyok, hogy nem hoztuk ki azt, amit szerintem tudtunk volna. Csizmadia Kolos: Borzasztóan elfáradtam, sajnos az első felén nem mentünk gyorsan - ahol mindig vezetni szoktunk -, a pálya felépítése nem volt rossz szerintem, de mégsem sikerült.

Ám nem is annyira a hatodik helyezés a nyugtalanító. Sokkal inkább az, hogy a magyar hajó a minden szegmensében professzionális felkészülés dacára sem képes előrejutni, az 1:20 perces határt sehogy sem képes áttörni. Pedig a minőségi eredmény ott kezdődik. Bízzunk benne, a kvótaszerzés ennek ellenére is meglesz.

Reaktiválják a Nádas, Kopasz duót?

Ugyanerre K-2 500-on kevesebb az esély az Európa Játékok alapján, a tavaly U23-ban világbajnok Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás duó ugyanis nem jutott fináléba. Krakkóban, igaz, legalább a B döntőt megnyerte. Főhet Hüttner Csaba szövetségi kapitány feje, hogy mitévő legyen. Kitartson a fiatalok mellett, vagy akár újabb válogató kiírásával kísérletezzen. A helyzet azért is furcsa, mert ebben a számban tavaly Nádas Bence és Kopasz Bálint a vb-t és az Eb-t is megnyert. Erre az évre egyikük sem kapacitálta a folytatást, Nádas inkább a négyesre, Kopasz pedig az egyesre fektette a hangsúlyt. Az Európa Játékok után azonban új helyzet állt elő. Kopasznak erre az évre mindenképpen elúszott az egyes, a kettesben viszont szükség lenne rá.

Gazsó a biztos pont

A női kajakosoknál is akadnak kételyek. Az Európa Játékok eredményei alapján a mieink közült csupán Gazsó Alida Dóra tartozik a legszűkebb elitbe. Gazsó triplázott Krakkóban, a négyessel negyedik, a párossal (Csipes Tamarával) harmadik, egyesben második lett. Ezek közül időrendben az egyes volt a harmadik fellépése, s nagy csatában, csak egészen kevéssel maradt el a dán Emma Jörgensentől, aki idestova egy évtizede az élmezőny tagja. Gazsó tehát jól bírta a sorozatterhelést, nem is félt kimondani, mi hajtja.

– Ez az ezüst jó előjel a jövő évre nézve, nem titok, hogy szeretnék egyest indulni az olimpián, Párizsban – mondta ki bátran Gazsó Alida Dóra.

Az már nagyobb gond, hogy Párizsra gondolva egyelőre csak Gazsó a biztos pont, illetve Csipes Tamara, remélve, hogy az elmúlt két hétben csupán nehezen megmagyarázható hullámvölgybe került.

Tavaly az olimpiai bajnok négyes (Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra) egyik tagja sem versenyzett, sőt Kárász bejelentett a visszavonulását. Idén Csipes is Bodonyi újra ott van a mezőnyben. Előbbi öt hete meggyőzően megnyerte az első válogatót, majd a másodikon vératlanul csak ötödik lett. Ő maga azzal indokolta a visszaesést, hogy a családik életet nehezen tudta összeegyeztetni a felkészüléssel. A Krakkóban adott nyilatkozatai alapján nem úgy tűnik, mintha fásultsággal, motivációs hiánnyal küzdene, mint Milák Kristóf. Bízzunk benne, a világbajnokságon ismét éles formában versenyez majd.

Bodonyi Dóra immár férjezett nevén, Hadvina Dóraként indult a válogatón. A hetedik hely szülés után szép eredmény, de még a válogatottsághoz is kevés. Pedig csúcsformában Bodonyira is szükség lenne.

S persze Kozák Danutára is. A fiatalok egy év alatt ugyanis nem fejlődtek a remélt ütemben. Persze lehetnek kétségeink afelől, hogy a hatszoros olimpiai bajnoknő jövőre, immár 37 évesen, kétgyermekes édesanyaként mire lehet képes, de a klasszisát már többször bizonyította, s ha beosztja az erejét, még mindig fontos csapattag lehet.

Kenuban apró lépésekkel előre

Kenuban a Bragato Giada, Nagy Bianka tavaly ötszáz méteren a vb-bronz-, valamint az Eb-ezüstéremmel betört a nemzetközi élmezőnyben, a krakkói bronz némi megtorpanást jelent. Ugyancsak ötszáz méteren Kiss Ágnes harmadik helye biztató, miként az is, hogy Hajdu Jonatán és Fekete Ádám negyedik lett. Szólóban Adolf Balász hetedik helyezése kisebb csalódás, de neki az ezer méter az igazi távja. Kenuban a három-három kvóta megszerzése reális célkitűzés.