Eldőlt, hogy Karim Benzema marad-e a Real Madrid játékosa

Hivatalos bejelentés továbbra sem született Karim Benzema jövőjéről, de az átigazolási hírekre szakosodott Transfermarkt exkluzív információt közölt, amely szerint a csatár szerződésében volt egy záradék, mely életbe lépett, így a Real Madrid meghosszabbította Benzema nyáron lejáró szerződését további egy évvel, a 2023–2024-es idény végéig. A Transfermarkt olyannyira készpénznek veszi a saját értesülését, hogy Benzema adatlapján már módosította is a szerződése lejártának dátumát 2024. június 30-ra.

Karim Benzema góljaira továbbra is számíthatnak a Real Madrid szurkolói. Fotó: AFP

Az elmúlt hetekben arról lehetett hallani, hogy Benzema mesés fizetési ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából, ahol az Al-Ittihad állítólag évi százmillió eurót ajánlott a szolgálataiért. A hírt az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette, hozzátéve, hogy a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez türelmetlenül várja a csatár döntését a jövőjéről.

Benzema: Az internet nem a valóság

Ezek után sokan már a Real Madridtól való búcsúzkodásnak fogták fel Benzema egyik hét eleji Instagram-posztját, de aztán csütörtökön egy díjátadón a 35 éves sztár kissé arrogánsan válaszolt a jövőjét firtató kérdésekre.

– Miért kellene beszélnem a jövőmről? A Real Madrid játékosa vagyok. Amit mondanak, annak forrása az internet, de az internet nem a valóság – jelentette ki Benzema, kimondva-kimondatlanul cáfolva a távozásáról szóló híreket.

– Jelenleg itt vagyok, és vasárnap meccset játszunk – tette hozzá Benzema. – Tudom, hogy a Real Madrid szurkolói mennyire szeretnek engem, ezt mindig érzem a pályán. A legjobbat adom értük, mindig. Büszke vagyok a munkámra, minden pillanatot élvezek Madridban. Amikor az edzőközpontba megyek, az nem olyan, mintha munkába indulnék. Élvezem Madridot. Így volt ez tegnap, így van ma és így lesz a holnapi edzésen is.

Ancelotti biztos a Real Madrid és a francia közös jövőjében

Közben a Real vezetőedzője, Carlo Ancelotti is arról nyilatkozott, hogy biztos benne, Benzema folytatja a klubnál: – Nincs kétségünk afelől, hogy Benzema marad jövőre. A klub legendáinak a Real Madridnál kell visszavonulniuk. Megérdemli Benzema is, hogy a Santiago Bernabéu közönsége előtt búcsúzzon a futballtól.

A hivatalos bejelentésig persze semmi sem biztos. Továbbra is sok a kérdőjel a Real Madrid háza táján, amely szombaton jelentette be, hogy Marco Asensio távozik a nyáron. Hamarosan lejár a szerződése az alábbi játékosoknak is: Luka Modric, Toni Kroos, Nacho Fernández, Dani Ceballos és Mariano Díaz. Utóbbi távozása már biztos, a többiek jövője bizonytalan.

Borítókép: Karim Benzema minden bizonnyal marad a Real Madrid kötelékében (Fotó: MTI/EPA/EFE/Enric Fontcuberta)