Ők a sztárok, akik még a héten távozhatnak a Real Madrid csapatából

Vasárnap az Athletic Bilbao elleni hazai La Liga-meccsel fejezi be az idényt a Real Madrid, amely jelenleg a spanyol bajnokság második helyéért van harcban a városi rivális Atlético Madriddal. Az ezüst és a bronz között a királyi gárda mércéjével nagy különbség nincs, így nem csoda, hogy a Marca információja szerint már a következő idényre szóló csapattervezés köti le a figyelmet a klub háza táján. A lap azt is tudni véli, hogy a héten fontos döntések születhetnek meg ez ügyben.

A Marca arról ír, hogy a Real három lejáró szerződésű futballistája is távozhat, legalábbis a jövőjük az Athletic Bilbao elleni meccsig eldőlhet így vagy úgy.

Kikről van szó?

Mindenekelőtt Marco Asensio érintett, akivel ugyan tárgyaltak a madridi vezetők a szerződése meghosszabbításáról, de ezek az egyeztetések állítólag zátonyra futottak, mert a 35-szörös válogatott spanyol szélső visszautasította az ajánlatot. Asensio, aki ebben az idényben 50 meccsen 12 gólt szerzett, a PSG-ben vagy a Premier League-ben köthet ki.

Ancelotti számára nemcsak Asensio esetleges távozása lehet érzékeny pont, hanem Nacho és Dani Ceballos bizonytalan jövője is. Nacho született madridista, a Realban nevelkedett és mostanáig nem is játszott sehol máshol, ilyen szempontból ritka kincs az együttesben. A 33 éves védő ugyanakkor hiába játszott 42 meccsen az idényben, nem számít alapembernek, és most a távozását fontolgatja.

Ami Dani Cebballost illeti, ő ebben az idényben végre nagyobb szerepet kapott, 44 meccsen szerepelt, de a hírek szerint a Real szerződteti a nyáron Jude Bellinghamet Dortmundból, és ezzel újra jobban a háttérbe szorulna. Ez érthető okból nem tetszik a 26 éves spanyol válogatott középpályásnak, így ő is távozhat.

Mit mond Ancelotti?

– Nem tudok semmit – jelentette ki Carlo Ancelotti. – Egy hét van vissza, az utolsó meccs előtt minden tisztázódik. Szomorú vagyok, hogy fontos játékosok távozhatnak. Ha megszületnek ezek a döntések, utána fogunk gondolkodni a következő idényre szóló tervekről.

Mi a helyzet a többiekkel?

A Marca arra számít, hogy a Real többi lejáró szerződésű játékosa közül Karim Benzema, Toni Kroos és Luka Modric hamarosan hosszabbíthat, míg Mariano Díaz távozása már korábban eldőlt.

Borítókép: Carlo Ancelotti nem boldog, hogy a Real Madrid játékosai távozhatnak (Fotó: MTI/EPA/EFE/Kiko Huesca)