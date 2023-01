Mi lesz veled, Real Madrid? Ingyen távozhat a csapat gerince

Miközben a Real Madrid az év első El Clásicójára készül, amelyet vasárnap Szaúd-Arábiában a spanyol Szuperkupa döntőjében vív meg az ősi rivális Barcelona ellen, a klub szurkolói számára aggodalomra adhat okot, hogy a keret jelentős részének nincs érvényes szerződése a következő idényre. Milyen lenne a Real Madrid Karim Benzema, Luka Modric és Toni Kroos nélkül? Ezt a kérdést is fel lehet tenni, mert jelen állás szerint mindhárman ingyen távozhatnak a nyáron.

Karim Benzema Aranylabdát szerzett a Real Madrid színeiben Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE

És nem csak ők hárman, hiszen a The Athletic információja és a Transfermarkt ezzel egybecsengő adatai szerint a lejáró szerződésű Real-játékosok körébe tartozik még Marco Asensio, Dani Ceballos, Mariano Díaz és Nacho Fernández is. Tehát velük együtt összesen hét játékos sorsa bizonytalan a királyi gárdában, ami a 23 fős első keretet tekintve a csapat harminc százaléka. Ez az arány első hallásra rémisztőnek is hathat.

Elkéstek a Real Madrid vezetői a tárgyalásokkal?

Bizonyos szempontból tudatos a Real Madrid stratégiája, ugyanis a klub néhány éve már nem az alapján ad új szerződést a játékosainak, hogy azok mit tettek le az asztalra, hanem az alapján, hogy mi várható tőlük a jövőben. Így aztán a harmincon felüli játékosokkal rendre rövid távú megállapodásokat kötnek.

A legjobb példa erre Sergio Ramos esete. A védő 2021 év elején, hasonló helyzetben, a néhány hónappal később lejáró szerződését két évvel és megemelt fizetéssel akarta meghosszabbítani, ez azonban nem volt elfogadható a klub számára, hiába volt szó az akkori csapatkapitányról, aki 2005 óta élő legendaként erősítette a Realt. Végül Ramosnak mennie kellett, így került a PSG-be – ingyen.