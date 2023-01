Videójátékon tanult, ma ő a topligák legfiatalabb vezetőedzője

Mérkőzésenként átszámítva mintegy 11 millió forintjába fáj a Reimsnek, hogy Will Still a vezetőedzője. Amíg ugyanis a 30 éves futballforradalmár még a tanulmányait folytatja és nem szerzi meg az UEFA Pro Licence-es képesítését, amely követelmény a Ligue 1-ban, addig a Reims minden meccse után, amelyen Still irányítja a csapatot, 25 ezer fontos büntetést fizet.

Vajon ezt az összeget az edző fizetéséből levonják?

– Nos, ez még egyeztetés alatt áll – válaszolta Still a Daily Mailnek. – A klub azt mondja, hajlandók vagyunk befektetni a karrieredbe, legalábbis addig, amíg nyered a meccseket.

Will Still a PSG sztárjait már felbőszítette

Ez persze nem könnyű a francia élvonalban, mert bár Still eddig veretlen a Reims élén a Ligue 1-ban (nyolc meccsen négy győzelem, négy döntetlen a mérlege), a csapat január végén a PSG vendége lesz, Stillnek pedig arra kell megoldást találnia, hogy miképpen megállítható a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar hármasra építő párizsi támadógépezet.

Ami azt illeti, egyszer már sikerült neki megoldania a lehetetlennek tűnő feladatot. Októberben, amikor a néhány nappal később kirúgott Óscar García vezetőedzőt már Still helyettesítette a PSG elleni bajnokin, a Reims 0-0-t játszott Mbappéék ellen a 10. fordulóban. Ez a párizsi klub egyetlen meccse a jelenlegi idényben, amelyen nem tudott gólt szerezni.