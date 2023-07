Egykori miniszter szentesítette Szalai Ádám esküvőjét + kép

Sok érdekesség kiszivárgott már Szalai Ádám esküvőjéről, például az, hogy Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya és Lőw Zsolt, a Bayern München másodedzője is ott volt a vendégek között, vagy hogy elénekelték az Ismerős Arcok Nélküled című dalát is, amely a válogatott meccseinek is alaptételévé vált az elmúlt években.

Most újabb részlet látott napvilágot: Balog Zoltán egykori miniszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) volt vezetője előtt mondta ki a boldogító igent az ifjú pár. Erről a közösségi oldalán tett közzé fotókat a volt miniszter, aki jelenleg református lelkészként és püspökként látja el hivatását.

„Holtomiglan, holtodiglan” – fűzte hozzá Balog Zoltán a magukért beszélő képekhez.

Szalai Ádám és a bolgár származású, de már Németországban született Krista Tcherneva kapcsolata 2018-ban kezdődött, a hölgy modellként és színészként dolgozik, utóbbi minőségében a magyar nézők például találkozhattak vele a Kitz titkai című Netflix-sorozatban 2021-ben. A pár közös gyermeke, Szalai Efimia Anna tavaly augusztusban született, Szalai egy nyilatkozatában főállású édesapának jellemezte önmagát a tavasszal.

Mondhatta ezt akkor azért is, mert szerződést bontott a svájci FC Basel csapatával, s akkor már hónapok óta csapat nélkül volt. Mint utóbb kiderült, nem is lesz már új klubja, ugyanis a magyar válogatott júniusi meccsei előtt sajtótájékoztatón jelentette be a visszavonulását, majd a Litvánia ellen 2-0-ra megnyert Eb-selejtezőn a B-középben tombolt a szurkolókkal, akik így köszöntek el tőle a Puskás Arénában.

Borítókép: Szalai Ádám megházasodott (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)