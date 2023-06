Szalai Ádám megjelent a válogatottnál, és bejelentést tett a jövőjéről

A jelek szerint a külföldi lehetőségek nem jöttek össze. Szalai több mint tíz évet futballozott a Bundesligában, négy különböző csapat (Mainz, Schalke, Hannover, Hoffenheim) színeiben. 2013-ban 13 góllal zárta a Bundesliga-idényt, amivel a német élvonal magyar gólrekordere.

– Az volt a célom, hogy a legmagasabb szinten kezdjem és fejezzem is be a karrierem – idézte az Index Szalait. – Büszke vagyok a tizenkét év Bundesliga-szereplésre, hogy négy különböző csapatban szerepelhettem, és arra is, hogy jelenleg a legeredményesebb magyar vagyok a német bajnokságban. Hogy Bajnokok Ligájában szerepelhettem, hogy tevékeny részese voltam.

Szalai Ádám, két Eb magyar gólszerzője

A magyar válogatottban 86-szor szerepelt, ezzel az Aranycsapat legendás kapusával, Grosics Gyulával holtversenyben hetedik az örökrangsorban, s 26 gólt szerzett, amivel pedig a 16. helyen osztozik Gera Zoltánnal.

Tavaly szeptemberben csapatkapitányként búcsúzott a nemzeti színektől az olaszok ellen 2-0-ra elvesztett Nemzetek Ligája-meccsen, miután a 2016-ban és 2021-ben is megjárta az Európa-bajnokságot. Sőt mindkét tornán gólt is szerzett, ami csak neki jött össze a keretből.

Mint kiderült, tavaly szeptember 26-án Szalai nemcsak a válogatottban játszott utoljára az olaszok ellen, hanem összességében is, hiszen a Baselben ezt követően már nem kapott lehetőséget.

Rendőrségi eljárás folyik ellene

A legutóbbi hír Szalairól nem a pályafutásával kapcsolatos volt. Még tavaly december végén került összetűzésbe egy 21 éves férfival a bazilikánál, saját beszámolója szerint egy társaság belekötött az öccsébe, ő pedig jogos önvédelemre hivatkozva mellkason rúgta egyiküket, aki azt állítja: a válogatott korábbi csapatkapitánya földön fektében is belerúgott.

Korábban Szalai Ádámot garázdasággal és könnyű testi sértéssel gyanúsították, ám mint az a múlt héten kiderült, elkészültek az ügyben a szakvélemények, s a rendőrség súlyosbított a bűncselekmény minősítésén, a csatárt pedig ismét kihallgatták. Az ügy még nem zárult le.

Borítókép: Szalai Ádám és Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitány a bejelentéskor (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)