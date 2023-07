Ettől mindenki lehidal: újabb világszínvonalú budapesti létesítmény készült el

A Nemzeti Atlétikai Központ, a magyar atlétika új otthona Kelet-Közép-Európa legmodernebb atlétikai létesítménye. A korábban szennyező ipari tevékenységtől sújtott, barnamezős beruházással átformált terület egy ideiglenes lelátókkal 35 ezer fő befogadására alkalmas stadionból, annak fás-zöld szabadidőparkjából, egy Ferencvárost Csepellel összekötő gyalogos-kerékpáros hídból, valamint a most elkészült Atlétikai Eedzőközpontból áll.

Az edzőközpont lesz az, ahová augusztus 19. és 27. között a világbajnokság résztvevői, több mint 200 nemzet több mint 2000 sportolója, hazai és nemzetközi sztárok, világ- és olimpiai bajnokok, világcsúcstartók, valamint kísérőik, az edzők, a gyúrók, a segítők megérkeznek. A bemelegítés után innen mennek át elektromos kocsikkal a gyalogos-kerékpáros hídon a versenyek helyszínére, a stadionba.

A Csepel északi csücskében megépült pályán az atlétika szuperhősei tökéletes helyszínen, a sportág legmodernebb követelményeinek megfelelő körülmények között edzhetnek és készülhetnek majd. Időmérő helyiség, öltözők, irodák, sportszerraktár és egy néhány száz fős lelátó is része a bemelegítőpályának. Itt kapott helyet az a 150 méter hosszú emelkedő is, amely fontos helyszíne lesz a sprinterek felkészülésének.

Ilyen dobókörrel még nem nagyon találkoztak az atléták

Az edzőközpont legnagyobb különlegességei a világviszonylatban is ritkaságnak számító, télen-nyáron használható fedett dobókörök, ahonnan a kalapácsvetők és diszkoszvetők is ki tudják dobni a szerüket a nyitott füves területekre, melyek ráadásul a futópályán kívül találhatók, nem pedig a 400 méteres körön belül. A dobókörök és a gerelyhajító-nekifutók több irányban is használhatók az aktuális szélviszonyoknak megfelelően.

Mindezt elsőként a sportág legjobb hazai versenyzői élhetik át, akik a pénteken és szombaton indulnak az országos bajnokságon Így a magyar atléták a hét végén versenykörülmények között szerezhetik meg a vb előtt azt a rutint, amit akár a hazai pálya előnyének is nevezhetünk.

Borítókép: Egy fotón a stadion a különleges híd és az edzőközpont (Forrás: Budapest 2023 Nonprofit Zrt.)