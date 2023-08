Aki bátor, Budapest belvárosában megközelítheti a rúdugrás világcsúcsát

A szurkolói zónában különleges programokkal, nyereményekkel, egyedi ajándéktárgyakkal és további meglepetésekkel várják a látogatókat. Az érdeklődők többek között megismerkedhetnek a futás, gyaloglás, ugrás és dobás szakágakkal, ezeknek a mozgásformáknak a kipróbálásával pontokat gyűjthetnek, amiért jutalmat kapnak az ajándékstandon. A résztvevők felmérhetik a súlypontemelkedésüket is, és a Sky high állomáson akár a svéd rúdugró, Armand Duplantis 6,22 méteres világcsúcsát is meg lehet közelíteni egy trambulin és gumikötelek segítségével. Ki lehet próbálni a rajtgépet is egy rövid sprint erejéig, a hosszabb távok kedvelői pedig a maratonfutók átlagos sebességét is megtapasztalhatják a folyamatosan gyorsuló futópadokon. Az érdeklődők a VR-állomáson akár virtuális versenyek résztvevői is lehetnek.

Három aktivitás teljesítése után ajándéktárgyakat lehet kipörgetni a szerencsekeréken, akár napszemüveget is, aki pedig öt aktivitást teljesít, nyereményjátékban is részt vehet. A napi nyeremények egy Youhuu plüss, két Seiko asztali óra és három darab ajándéktárgy csomag, amely tartalmazza a szerencsekeréken kipörgethető ajándékok mindegyikét, és ezeket egy vb-arculatos tornazsákban vehetik át a nyertesek.