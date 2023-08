Újra a pályán, visszanyerte a látását a magyar válogatott játékos

Fél dioptria és az erős fény

Teljesen nem is jött rendbe a szeme, de a körülményekhez képest Juhász Ádám annak is örül, hogy ha nem is tökéletesen, de a bal szemére is lát és sportszemüveget viselve folytathatja a pályafuását.

– Nem százszázalékos a szemem, távollátáshoz egy fél dioptria maradt benne, és mivel a pupillám is sérült, a hirtelen erős fény is bánt, de a pályán már nem zavar, a játékban nem akadályoz. Visszatértem, de még egy kis időre szükségem lesz, hogy megszokjam, és az sem mellékes, hogy nyolc hónapot hagytam ki. Ennyit a legsúlyosabb sérülések után szokás. De most, hogy újra itt vagyok a pályán, szeretnék minél gyorsabban formába lendülni, mentálisan és fizikailag is gyorsan utol akarom érni magam – folytatta bizakodva.

Juhász Ádám egy éve a Benficához szerződött, a sérülés után persze ott nem tudta folytatni, régi-új csapata, a Tatabánya kínált lehetőséget, így a nyáron visszatért korábbi csapatához. Nem tagadja, idő kellett neki, mire felvette a tempót, hiszen az edzésekből is több hónapra kiesett, de most már jó állapotban van, a Tatabánya három legutóbbi edzőmérkőzésén – a Pauc, a Hölstebro és a Kielce ellen – már beszállt a játékba.