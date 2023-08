Vége a szappanoperának, eldőlt Hamilton jövője

Lewis Hamilton jövőjéről már az előző idény végétől kezdve folyt a találgatás. A hétszeres világbajnokot több alkalommal is összeboronálták a Ferrarival, bár ő mindvégig állította, hogy kizárólag jelenlegi csapatánál, a Mercedesnél tudja elképzelni a jövőjét. A főnöke, Toto Wolff is folyamatosan hangoztatta, hogy szerződést akarnak hosszabbítani Hamiltonnal, és már hónapokkal ezelőtt is mondogatta, hogy nagyjából csak az aláírás van hátra, a megegyezésre viszont azóta sem került sor.

George Russell a következő két idényben is a Mercedes pilótája marad Fotó: AFP/Marco Bertorello

Egészen mostanáig. A Mercedes ugyanis csütörtökön sort kerített a bejelentésre, miszerint jelenlegi pilótapárosával, Hamiltonnal és George Russell-lel szerződést hosszabbított, ráadásul nemcsak a jövő évre, hanem egészen 2025 végéig az Ezüstnyilaknál versenyez a két brit.

– Minden nap arról álmodozunk, hogy a legjobbak legyünk, és annak szenteltük az elmúlt évtizedet, hogy együtt elérjük ezt a célt – fogalmazott Hamilton. – Az élre kerülni nem megy egyik napról a másikra, elhivatottság és kemény munka szükséges hozzá, és megtiszteltetést jelentett, hogy ezzel a csodálatos csapattal sikerült beírni magamat a történelemkönyvekbe. Sosem voltam éhesebb a győzelemre. A sikerekből, valamint minden visszalépésből tanultunk valamit. A jövőben is az álmainkat fogjuk kergetni, bármilyen kihívással is nézünk szembe, mindig harcolni fogunk, és újra győzünk. Hálás vagyok a csapatnak, amiért mindig támogattak a pályán és azon kívül is. A történetünk még nem ért véget, még több sikert szeretnénk együtt elérni, és nem állunk le, amíg ez nem következik be – tette hozzá eltökélten a rekordbajnok.

Hamilton és a Mercedes istálló közös története immáron 2013 óta íródik, és a házasság gyümölcse eddig hat egyéni és nyolc konstruktőri vb-cím. Az új szerződése lejártával pedig Hamilton egy újabb rekordot tudhat majd magáénak, ugyanazon istállónál még egy pilóta sem versenyzett tizenhárom idényen keresztül. Az eddigi csúcstartó Michael Schumacher tizenegy szezont töltött el a Ferrarinál – Hamilton idén érte be a német legendát e tekintetben.

– Egyértelmű volt, hogy ezzel a két versenyzővel szeretnénk folytatni – fedte fel Toto Wolff. – A miénk a legerősebb pilótapáros a mezőnyben, és mindkettejüknek fontos szerepe van abban, hogy előrelépjünk. Az erő és a stabilitás, amit adnak nekünk, kulcsfontosságú a jövőbeli sikerek érdekében. A Lewisszal való együttműködésünk az egyik legsikeresebb a sportág történetében. Valójában csak formalitás volt a szerződés aláírása, de sokat jelent nekünk, hogy a nyilvánosság előtt is bejelenthettük, együtt folytatjuk. A versenyzői kvalitásait jól illusztrálják az eredményei, de a közösen eltöltött évek alatt a csapat vezére és oszlopa lett – dicsérte pilótáját a Mercedes csapatfőnöke.

Russell teljesítette a Mercedes elvárásait

Természetesen Russell is „megkapta a magáét” Wolfftól – persze jó értelemben. Járt is neki a dicséret, hiszen a 25 éves brit pilóta az első mercedeses idényében lenyomta Hamiltont, pedig ez korábban nem sok csapattárs mondhatta el magáról. Szám szerint kettő: Jenson Button 2011-ben és Nico Rosberg 2016-ban.

– George a generációjának az egyik legfényesebb csillaga. Azóta, hogy 2022-ben versenyzői ülést kapott tőlünk, meghálálta a belé vetett bizalmat. Az első pole pozíciója Magyarországon és az első futamgyőzelme Brazíliában az idény fénypontjai voltak. Versenyzőként szélvészgyors és szívós, mint egy harcos. Ugyanakkor intelligens is, emellett odafigyel a részletekre, aminek köszönhetően tovább fejlődhet a jövőben. Tökéletesen illeszkedik a csapatba, és boldogok vagyunk, hogy a következő években is együtt dolgozhatunk vele.

Russell is lerótta a kötelező köröket: – Ennél a csapatnál nőttem fel azóta, hogy 2017-ben csatlakoztam a junior programhoz. Ez az otthonom, és fantasztikus érzés, hogy a különleges kapcsolatunk 2025-ben is folytatódik – lelkendezett Russell. – Jelentős lépéseket tettünk az elmúlt tizennyolc hónapban, és csapatként egyre erősebbek leszünk. Izgatott vagyok, hogy tovább segíthetem a csapatot abban, hogy visszatérjünk a mezőny elejére.

Borítókép: Lewis Hamilton a holland versenyhétvégén (Fotó: AFP/Nurphoto/Andrea Diodato)