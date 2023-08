Strolltól vagy Alonsótól elköszönnek? Két élversenyzőt keresett fel az Aston

Nincs könnyű helyzetben az Aston Martin. Míg Fernando Alonso folyamatosan kihozza az autóból a maximumot, csapattársa, Lance Stroll teljesítménye jócskán elmarad a kétszeres világbajnokétól. Előbbi 121 ponttal gyűjtött többet eddig, mint a kanadai pilóta, a mezőnyben kizárólag a Red Bullnál fordul elő nagyobb különbség két csapattárs között (Max Verstappen 138 ponttal áll Sergio Pérez előtt). És az sem elhanyagolható, hogy míg Alonso az idei Formula–1-es futamokon már hétszer végzett az első háromban, Stroll még egyszer sem pezsgőzött a dobogón.

Az Aston Martin pilótája, Lance Stroll továbbra sem remekel Fotó: EPA/Olivier Matthys

Más csapatoknál két versenyző közötti ekkora eltérés legtöbbször a gyengébben szereplő pilóta elküldéséhez vezet. Az Aston Martinnál viszont nem ennyire egyszerű a helyzet, Lance ugyanis a csapat tulajdonosának, Lawrence Strollnak a fia, így a fáma szerint addig versenyezhet, amíg csak a kedve tartja. Éppen ezért ő az egyetlen pilóta a mezőnyben, akinek még a szerződése időtartama sem ismert.

Lance Stroll megtartása súlyos dollármilliókba kerülhet az Aston Martinnak, mert míg Alonso szárnyalásának köszönhetően akár a második helyet is megszerezhetnék a konstruktőri pontversenyben, a kanadai visszahúzza őket, és az idény végéig akár az ötödik helyre is visszacsúszhatnak.

Fernando Alonso esetében a kora vet fel kérdéseket, hiszen a mezőny rangidőse már 42 éves, hosszú távon talán nem köré kell építkezni. A spanyol kiválóság szerződése a 2024-es idény végén jár le.

A Motorsport.com úgy tudja, az Aston Martinnál éppen a jövőt tervezgetik. A portál megbízható bokszutcai forrásokra hivatkozva azt írja, a britek több pilótát is megszólítottak az elmúlt hetekben, köztük a Ferrari és a McLaren fiatal sztárjait, Charles Leclerc-t és Lando Norrist. És az is elképzelhető, hogy nemcsak 2025-re, hanem már a következő idényre is hoznának egy új versenyzőt. Leclerc-t egyébként 2025 végéig köti szerződés a Ferrarihoz, Norrist pedig a jövő év végéig tudhatja a soraiban a McLaren.

