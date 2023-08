Verstappent kárpótolták az összetört trófeáért: Lando nem érhet hozzá! + videó

Mint ismert, Max Verstappen (Red Bull) bár megnyerte a Magyar Nagydíjat, a neki járó gyönyörű herendi trófea helyett csak egy csorba darabbal távozhatott a Hungaroringről. Ennek Lando Norris (McLaren) volt az oka, aki másodikként szintén a pódiumon ünnepelt – kissé szeleburdi módon. A brit pilóta hozzávágta a pezsgősüvegét a dobogó legfelső fokához, ami után Verstappen trófeája a földre esett, és eltört.

Az eredeti trófea megalkotása hat hónapot vett igénybe, de a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. azt ígérte, hogy a másodpéldányt ennél jóval hamarabb kézhez kapja a címvédő. Ez immáron meg is történt, Verstappen hétfőn az Instagram-oldalán arról számolt be, hogy egy hónappal a hungaroringi futam után kézhez is kapta az új trófeáját.

Az átadáskor a vétkes Norris is jelen volt, Verstappen pedig azzal viccelődött, hogy nem engedi meg kollégájának, hogy megérintse a díjat. A kívánsága nem teljesült, az egyik képen látszódik, hogy Norris is rátette a kezét a trófeára, de újabb galibát a jelek szerint nem okozott.

Borítókép: Max Verstappen a törött trófeával a Magyar Nagydíjat követően (Fotó: AFP/Isza Ferenc)