A KTE csak helyzetekig jutott el, a Debrecen gólokat is lőtt

Komoly veszteség érte a Debrecent: egyik legjobbja, Dorian Babunszki a svájci élvonalba tartozó Grasshoppershez szerződött. Az élet azonban megy tovább, és a DVSC már meg is találta az északmacedón csatár utódját, a 26 éves szerb Andrija Majdevacot, aki az előző idényben a szerb élvonalbeli Novi Pazarban 26 bajnokin 12 gólig és három gólpasszig jutott. Mindenesetre a Kecskemét ellen nem mutathatta meg a tudását, egyelőre nem került be a Loki keretébe.

Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Az első perctől fogva nyilvánvaló lett, hogy mindkét csapat a három pontért lépett pályára. Nagy iramban futballoztak, gólra törően, de az első félidőben csak helyzetekig jutottak el. Bármelyikük megszerezhette volna a vezetést, és annak ellenére, hogy nem sikerült a kapuba találniuk, élvezetes meccset játszottak egymással. Így ment a fordulást követően is, ám fokozatosan átvette az irányítást a Debrecen, amely a félidő derekán el is döntötte a meccset. A 63. percben Bárány labdát szerzett, a jobb oldalon elfutott az alapvonalig, onnan középre adott, ahonnan az érkező Sztefan Loncsar négy méterről a hálóba lőtt – 1-0. Négy perccel később kontrázott a hazai csapat, Dzsudzsák nagyszerűen indította a jobb oldalon robogó Kusnyír Eleket, aki bevezette a labdát a kapu elé, majd 14 méterről lőtt, és a labda Varga kapus combját is érintve vágódott a kapuba – 2-0.

A Kecskemét erejéből ezúttal nem futotta többre, a Debrecen közelebb állt a harmadik gólhoz, mint a KTE a szépítéshez. Ezzel a sikerével a DVSC állt a tabella élére.

A tabella:

1. Debreceni VSC 5 4 - 1 11- 5 12 pont

2. MTK Budapest 6 3 2 1 8- 5 11

3. Puskás Akadémia FC 6 3 2 1 12-11 11

4. Újpest FC 6 3 2 1 11-11 11

5. Diósgyőri VTK 6 3 1 2 11- 7 10

6. Ferencvárosi TC 4 3 - 1 18- 8 9

7. Kecskeméti TE 5 3 - 2 8- 5 9

8. Paksi FC 5 2 2 1 8- 8 8

9. Fehérvár FC 6 1 1 4 8-12 4

10. Kisvárda Master Good 6 1 1 4 6-12 4

11. ZTE FC 6 1 - 5 6-15 3

12. Mezőkövesd Zsóry FC 5 - 1 4 5-13 1

Borítókép: Kusnyír Elek gólja megpecsételte a kecskemétiek sorsát (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Máté)