Sainz szavai mutatják meg igazán, mennyire mélyre süllyedt a Ferrari

A Ferrarinál minden évben fogadkoznak, hogy a következő idény szebb lesz. Így volt ez Mattia Binotto tavalyi távozása, majd Frédéric Vasseur érkezése után is. De mint kiderült, nem a csapatfőnökben kellett keresni a problémát. Az olaszok a 2022-es szezonhoz képest két helyet veszítettek a konstruktőri pontversenyben, már nemcsak a Red Bull, hanem a Mercedes és az Aston Martin is előttük jár, a McLaren feltámadása miatt pedig idővel talán a negyedik helyük is veszélybe kerülhet. És míg tavaly ilyenkorra már négy győzelmet és összesen tizenegy dobogós helyezést tudtak felmutatni, idén csupán két harmadik és egy második hellyel szerénykedik Charles Leclerc, Carlos Sainz pedig még egyszer sem ért el a negyediknél jobb pozíciót.

A legendás vörös Ferrarival az ötödik hely immáron elismerésre méltó teljesítmény? Fotó: AFP/John THYS

Az előrelépés jelei pedig nemigen láthatók, sőt Sainz a Holland Nagydíj után azon sajnálkozott, hogy a Ferrari hetedik leggyorsabb autó volt csak a mezőnyben. Ehhez képest mondhatni dicséretes, hogy a spanyol pilóta ötödikként ért célba.

– Egy ponton úgy nézett ki, hogy a dobogóért harcolhatunk, de a valóság az volt, hogy a tempó terén jócskán elmaradtunk a többiekhez képest. Az egész futam alatt végig olyan pilótákkal csatáztunk, akik sokkal gyorsabb autókban ültek nálunk. Szóval boldognak és büszkének kell lennünk a jól kivitelezett verseny és az ötödik hely miatt. Kihoztuk a maximumot ebből a futamból, mert a hatodik vagy a hetedik leggyorsabb autó volt csak a miénk – bizonygatta Sainz.

Persze a 28 éves versenyző még mindig jobban járt csapattársánál, hiszen Leclerc a sérült autójával be sem tudta fejezni a futamot, de amikor Sainz arról beszél, hogy egy Ferrarival az ötödik helyre büszkének kell lenniük, jól mutatja, mennyire mélyre is süllyedt a patinás istálló. A hétvégén, a hazai versenyükön ugyanakkor előrelépésben reménykedik a pilóta.

– Monzában jobb versenyt futhatunk, mert Spában sokkal gyorsabbak voltunk, mint Zandvoortban. Úgy vélem, hogy az alacsony leszorítóerőt megkövetelő pályákon jobban teljesítünk majd, és visszatérhetünk a szokványos helyünkre.

Olaszországba hazatérvén a Ferrari és a pilótái is ünneplőbe öltöznek. A megszokott piros-fekete festést sárga színnel egészítik ki, illetve a pilóták overallján is megjelent egy sárga sáv, tisztelgésként a Ferrari diadala előtt az idei Le Mans-i 24 órás futamon. Az más kérdés, hogy az új ruházat az internet népét és Lando Norrist (McLaren) is inkább a legismertebb gyorsétteremlánc dolgozóinak öltözékére emlékezteti…

Yellow is BACK! 😍



A special home Grand Prix deserves a special livery, right?! 🔥#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/r8Zzz1tEjx — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 29, 2023

Hogy mennyi okuk lesz ünneplésre a tifosiknak, az erősen kérdéses. Max Verstappen (Red Bull) újabb sikerére viszont nem lenne nagy merészség fogadni. A kétszeres világbajnok tavaly is győzött Monzában, idén pedig elsöprő sorozatot mondhat magáénak, egymás után kilenc futamot nyert meg – eddig. Ha Olaszországban hozzáteszi a tizediket is, azzal Sebastian Vettelt maga mögött hagyva egyedüli csúcstartó lesz a királykategóriában.

Az itáliai versenyhétvége emellett még két tekintetben különleges lehet. Egyrészt az előrejelzések azt ígérik, hogy végre száraz körülmények között telhet el egy Formula–1-es hétvége, amire közel négy hónapja, a Miami Nagydíj óta nem volt példa.

Másrészt pedig az F1 Monzában folytatja az először a Hungaroringen alkalmazott új gumiszabály tesztelését. Ennek értelmében egy-egy pilótának a szokásos tizenhárom szett helyett csak tizenegy áll majd rendelkezésére a hétvégén, az időmérő egyes szakaszaiban pedig csak az előre megszabott keverék kerülhet fel az autókra: a Q1-ben a kemény, a Q2-ben a közepes és a Q3-ban a lágy.

A hétvége menetrendje Péntek: 1. szabadedzés 13.30, 2. szabadedzés 17.00

Szombat: 3. szabadedzés 12.30, időmérő 16.00

Vasárnap: Olasz Nagydíj 15.00

Borítókép: Carlos Sainz a holland versenyhétvégén (Fotó: AFP/NURPHOTO/JONATHAN RAA)