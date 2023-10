Itt a hollywoodi folytatás: Simone Biles csodás visszatérése

Lelki válság, mentális kimerültség

Sokan arra gyanakodtak, ez a zaklatási ügy szorongásként jelentkező tünete, ő maga mentális fáradtságra panaszkodott, de aztán kiderült, térérzékelési probléma lépett fel nála, a tornában honos angol nevén a twistie nevű betegség.

Talán az sem használt a felkészülésének, hogy a tokiói olimpia előtt túl sokat szerepelt a Black Lives Matter mozgalom arcaként is megnyilvánuló sportoló. Az egyetemi diplomát is feladta a UCLA-n, csak hogy profi lehessen és minél több pénzt kereshessen. Végigjárta az ismert tévéműsorokat, szerepelt a Dancing with the Stars táncos tévéműsorban is, amelyben persze könnyű dolga volt tornászként.

Dicsőséges visszatérés két év után

Két évet, egész pontosan 732 napot hagyott ki, hogy aztán úgy folytassa, ahogy azt megszokhattuk tőle. Biles nem csupán pontos és erős, ő az egyedüli tornásznő a világon, aki rendszeresen úgynevezett H, vagy annál is nehezebb, I és J nehézségi fokú elemeket mutat be.

Biles a visszatérés előtt kétszer is hallatott magáról, tavaly Joe Bidentől megkapta az Elnöki Szabadság-érdemrendet, az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, idén pedig férjhez ment Jonathan Owen NFL-játékoshoz.

Úgy látszik, minden a legnagyobb rendben van körülötte. Noha már 26 éves, amivel a női tornában szinte veteránnak számít, mégis nem hogy állja a versenyt, kimagaslik a mezőnyből, egyértelműen ő a párizsi olimpia favoritja. Aztán következhet Az olimpiai arany ára második része…

Torna, világbajnokság, női egyéni összetett döntő:

1. Simone Biles (Egyesült Államok) 58,399 pont

2. Rebeca Andrade (Brazília) 56,766

3. Shilese Jones (Egyeslt Államok) 56,332

Borítókép: Simone Biles újra lenyűgözte a világot (Fotó: AFP)