Novak Djokovics ma este biztosan olasz-drukker lesz

A döntő szettben 2:1-nél jött a fordulat, a meglepően indiszponált lengyel belegabalyodott a saját adogatásába, és ezt Djokovics, aki szintén nem a tőle megszokott fordulatszámon pörgött, ügyesen ki is használta. 4:1-nél is megvolt ugyanerre a lehetősége, és ezt ki is használta. 2 óta 2 perc játék után, kettős brékelőnyben adogatott a győzelemért. Megoldotta a feladatot, de a győzelme pillanatában még nem tudhatta, hogy a sikerével bebiztosítja-e a továbbjutását.

ATP-vb, Torinó: Djokovics (lengyel)–Hurkacz (lengyel) 7:6 (7-1), 4:6, 6:1.

Djokovic Digs Deep 👏@DjokerNole halts a Hubi comeback and wins 7-6 4-6 6-1!#NittoATPFinals pic.twitter.com/asK4uEuEOj — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2023

Borítókép: Novak Djokovics (Fotó: AFP)