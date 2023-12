Suhajda tragédiájától a hazai atlétikai vb-n át Szoboszlai liverpooli szerződéséig

1. Megtalálták Suhajda Szilárdot, de még csak most jön a neheze

Suhajda Szilárd megmentésére május 26-án indul mentőakció, az eddigi hírek nem túl biztatók a hegymászó állapotával kapcsolatban.

2. Csúnyán átverték a magyar közönséget az atlétikai világbajnokságon

Szombaton kezdődött és vasárnap ért véget a női hétpróbázók versenye a budapesti atlétikai vb-n. Krizsán Xénia szenzációs második napot teljesített, mindhárom számot a harmadik helyen zárta, s az óriáskivetítő rövid ideig azt jelezte, hogy összetettben is ezt a pozíciót szerezte meg. A közönség ünnepelte is az érmet, amikor kiderült: Anouk Vetter huszonkét ponttal mégis megelőzte a magyar lányt.

Krizsán Xénia a 800 méteres síkfutás befutója után. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

3. Suhajda Szilárd a Mount Everesten – előkerült az utolsó, megrázó fotó róla

Előkerült egy fotó, amelyen minden bizonnyal még utoljára látható életben a Mount Everesten eltűnt magyar hegymászó, Suhajda Szilárd. Földünk legmagasabb, 8848 méteres csúcsán Suhajda Szilárd oxigénpalack nélkül ötven méterre volt a céljától, amikor megszakadt vele a kapcsolat.

4. Lefagyott a mosoly a edzőjének arcáról, de a miénkről is

Nagy drámát hozott a rövid pályás gyorskorcsolyázók szöuli világbajnokságán a férfi 500 méter döntője. A befutó után az olaszok és a kínaiak is örültek, az eredmény kihirdetése után azonban lefagyott a mosoly Csang Csing Lina, a kínai válogatott vezetőedzőjének arcáról. Aki egy éve még magyar válogatottat irányította, s akit két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is követett Kínába.

5. Ezt mondta Jürgen Klopp a lecserélt Szoboszlai Dominikről

A Liverpool nagyot küzdött a Manchester City vendégeként, ami egy pontot ért a Vörösöknek a Premier League 13. fordulójának csúcsmeccsén. Jürgen Klopp elégedetten nyilatkozott az 1-1-re végződött mérkőzést követően, és bár az egyenlítő gól pillanatában már nem volt a pályán, a német tréner a középpályás szerepét is kiemelte.

6. Suhajda Szilárd a Mount Everest harmadik magyar áldozata, és egy nagy rejtély

A legjobb nepáli hegyivezetőkből összeállított keresőcsapat emberfeletti munkája ellenére sem találta meg Suhajda Szilárdot a Mount Everesten, és vele kapcsolatban már az itthoni csapata is múlt időben fogalmaz: Suhajda Szilárd az egyik legeredményesebb magyar expedíciós hegymászó volt. Földünk legmagasabb hegycsúcsa, a 8848 méter magas Mount Everest már több mint háromszáz hegymászó életét vette el, Suhajda Szilárd a harmadik magyar ezen a szörnyű listán.

Mécsest gyújt egy emlékező Suhajda Szilárd egykori iskolájában, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium aulájában. Fotó: MTI/Lehoczky Péter

7. Miért nem fordult vissza Suhajda Szilárd? Íme a megfejtés

Természetesen Varga Csaba is követte a Suhajda Szilárd expedíciójáról érkező híreket. A nagyváradi hegymászó az élők között magyar rekorderként már öt nyolcezres hegycsúcsra is feljutott, két éve a Mount Everestről, tavaly a Kancsendzöngáról pedig kétszer is visszafordult. Mégis megérti, Suhajda Szilárd miért bízott benne, hogy fel tud jutni a Föld legmagasabb pontjára.

8. Klopp Szoboszlai teljesítményéről a Wolves ellen: Ó, Istenem…

Jürgen Klopp húsz perc után, de még a szünetben sem álmodott arról, hogy a Liverpool megnyerheti a Wolverhampton elleni mérkőzést a Premier League 5. fordulójában, de a második félidő fordulatot hozott. Többek között azért, mert Klopp átszervezte a csapatot, Szoboszlai Dominik ekkor már belső középpályásként játszott, méghozzá jól. A Liverpool trénerének bizalmáról árulkodik, hogy Szoboszlai az ötödik meccsét is végigjátszotta a Liverpoolban.

Jürgen Klopp és Szoboszlai Dominik. Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna

9. A szurkolók felháborodva üzentek Szoboszlainak a rangadó után

A Liverpool szombaton 1-1-es döntetlennel zárta a Manchester Citynél tett látogatását a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik a fontos mérkőzés nagy részében a pályán volt, majd a közösségi médiában – szokásához híven – tömören jellemezte a látottakat. A középpályás Instagram-bejegyzését természetesen ellepték a szurkolói hozzászólások.

10. Kiderült, kik óvták meg Halász Bence dobását a budapesti atlétikai vb-n

A budapesti atlétikai világbajnokság második, vasárnapi napja meghozta a nagyon várt magyar érmet, a férfi-kalapácsvetés döntőjében Halász Bence a harmadik helyen zárt. A finálé nem volt zökkenőmentes, hiszen Halász harmadik dobását, ami élete legjobbja lett volna, egy rejtélyes óvás után elvették. Utánajártunk, hogy pontosan mi történt.

A vb-bronzérmes Halász Bence és az edzői stáb Fotó: Origo/Csudai Sándor

Borítókép: Szoboszlai Dominik gólöröme a Leicester ellen (Fotó: AFP/Peter Powell)