A nyáron gyakorlatilag visszavonul a Győri ETO világklasszis kézilabdázója + videó

– Szünetet tartok. Nagyon valószínű, hogy ezzel vége is a karrieremnek. De kicsit azért szeretném még nyitva tartani ezt az ajtót – jelentette be a Sport TV-nek adott exkluzív interjúban Stine Oftedal, a Győri ETO világklasszis irányítója. – Sok játékost láttam, aki visszavonult, de annyira hiányzott neki a játék, hogy talált egy másik megoldást, hogy folytathassa. De egyelőre az tűnik a leghelyesebbnek, ha végleg befejezem. Itt, ebben a klubban és profiként is.

Stine Oftedal már nem sokáig játszik a Győr mezében. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A jelenleg zajló szezon hátralévő részében természetesen még láthatjuk Oftedalt győri mezben, ígérete szerint mindent megtesz azért, hogy a klub minél jobban szerepeljen, és öt év után ismét Bajnokok Ligáját nyerjen. Ez Oftedal számára a harmadik, a klub számára pedig a hatodik BL-sikert jelentené.

Emellett Oftedal a nyáron még Párizsban a válogatottban vállal szerepet, hiszen három világbajnoki és négy Európa-bajnoki címe van ugyan, de olimpián még nem sikerült aranyérmet szereznie, igaz, két bronzérmet már akasztottak a nyakába.

A Győr felkészült Oftedal távozására

Oftedal 2017-ben igazolt Győrbe, azóta kétszer (2018-ban és 2019-ben) nyert Bajnokok Ligáját az ETO színeiben, emellett négyszer magyar bajnok és háromszor kupagyőztes lett.

A Győr már készült Oftedal távozására, novemberben jelentette be a dán Kristina Jörgensen leigazolását a nyártól, aki Európa-bajnoki ezüst- és világbajnoki bronzérmes irányító.

Borítókép: Stine Oftedal búcsúzik Győrtől és a kézlabdától is a nyáron (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)