Az FTC edzőközpontjában feltűnt a Barcelona BL-győztes labdarúgója

A 42 éves Maxwell, aki 2017-ben a PSG-től vonult vissza, a FradiMédiának elmondta, nem ez az első alkalom, hogy Budapesten jár, és azt is elárulta, honnan ismeri Hajnal Tamást.

– Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és láthatom egy kedves barátomat. Az UEFA-nál találkoztunk, együtt végeztünk el egy kurzust, azóta is tartjuk a kapcsolatot Hajnal Tamással – kezdte Maxwell. – Budapesten már többször is voltam az UEFA-nál végzett munkám miatt, voltam már válogatott meccsen is, de ez az első alkalom, hogy ebben az edzőközpontban vagyok. Nagyszerű ez a létesítmény, de efelől nem is voltak kétségeim, a klub nagyszerű munkát végez, ezt mutatják a nemzetközi porondon elért eredmények is. Közel állok Dejan Sztankovicshoz, örülök, hogy itt dolgozhat, és ezt a csapatot irányíthatja. A Fradi egy nagyszerű klub, nagyon sikeres Európában, remek eredményeket érnek el. Bízom benne, tudják folytatni ezt az eredményességet, és a jövőben még erősebbek tudnak lenni, hogy a legmagasabb szinten harcolhassanak.

Borítókép: Maxwell és Hajnal Tamás régi barátok (Forrás: Fradi.hu)