José Mourinho minden pontja 3,5 millió euróba került a Romának

Mint beszámoltunk róla, az AS Roma menesztette a vezetőedzőjét, José Mourinho azonnali hatállyal távozott a Serie A-ban mindössze a kilencedik helyen álló olasz klubtól. A portugál az utolsó két meccsén vereséget szenvedett a csapattal, vasárnap a bajnokságban a Milan otthonában veszített 3-1-re, előtte pedig az Olasz Kupában a városi rivális Laziótól kapott ki 1-0-ra.

José Mourinho dicstelenül távozott a Romától. Fotó: EPA/Massimo Percossi

Mourinho az elmúlt két évben sikeres volt a Romával, 2022-ben megnyerte a csapattal a Konferencia-ligát, tavaly pedig bejutott az Európa-liga budapesti döntőjébe, amelyet végül elveszített a Sevilla ellen. A múltbéli szép pillanatok azonban nem jelenthettek mentséget a jelenlegi idény kudarcaira: a Serie A-ban 20 meccsen mindössze 29 pontot gyűjtött a csapat, ami Fabio Capello 2002–2003-as teljesítménye óta a legrossszabb mutató a klubnál.

Most arról cikkeznek, hogy Mourinho kirúgásához azonban a sajtóval való ellenséges viselkedése is hozzájárult, ami felbosszantotta a Roma amerikai tulajdonosait. Már azt is kiszámolták, hogy a Mourinho vezetésével szerzett minden egyes pont 3,5 millió euróba fájt a klubnak, figyelembe véve a játékosok és az edzők fizetését, illetve a szerződésük hosszát.

A portugál vezetésével egyébként átlagban 1,7 pontot szerzett meccsenként a csapat, igaz, ez a mutató a jelenlegi idényben mindössze 1,45 pontra csökkent.

– A mostani karrierem legrosszabb szezonrajtja, de a Roma egymás után két európai kupadöntőn játszott – mentegette magát Mourinho korábban. Ez már nem volt elég.

Roma-legenda vette át Mourinho helyét

Utódját is bejelentette már a Roma: Daniele De Rossi veszi át a csapat irányítását, akivel az idény végéig írtak alá. Ő 18 éven át volt a Roma középpályása, 2006-ban világbajnok lett az olasz válogatottal, amelyben 117-szer játszott. A Roma mezében 616-szor lépett pályára, ezzel Francesco Totti mögött a második a ranglistán.

De Rossi edzőként tagja volt Roberto Mancini szövetségi kapitány stábjának, amikor Olaszország megnyerte a 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságot. Vezetőedzőként 2022-ben a másodosztályú SPAL kispadján debütált, de tavaly februárban már ki is rúgták, mert a csapat a 18. helyen állt a Serie B-ben. Azóta most kapott munkát először.

Borítókép: José Mourinho ideje lejárt a Roma élén (Fotó: EPA/Ettore Ferrari)