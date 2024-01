José Mourinho ideje lejárt, már egy olasz középcsapatnak sem kell

José Mourinho 2004-ben lett edzősztár, amikor a Portót egy évvel az UEFA-kupa-győzelem után Bajnokok Ligája-trófeáig is elvezette. Utána a Chelsea, az Internazionale és a Real Madrid kispadján is sikerrel dolgozott, legnagyobb sikerét a milánóiak kispadján érte el, a fekete-kékekkel triplázott (Bajnokok Ligája, Serie A, Olasz Kupa) a 2009/10-es idényben. Az elmúlt években azonban egyértelműen leáldozóban van José Mourinho csillaga, s illik a sorba, hogy kedden az AS Roma is megköszönte a szolgálatait.

José Mourinho tehetetlen volt, az AS Roma vezetőinek elegük lett (Fotó: AFP/Isabella Bonotto)

Annyival legalább előrelépett Mourinho, hogy míg előző állomáshelyétől, a Tottenham Hotspurtól megnyert trófea nélkül távozott, az AS Roma kispadján legalább egy Konferencialiga-sikert fel tud mutatni.