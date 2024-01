Magyar–szerb: még szép, hogy a horvátok velünk vannak!

A péntek délután eleve nem a munkáról szól, de a sportrajongóknak ezúttal tanácsos a szokásosnál is hamarabb letenni a lantot, délután háromtól játsszák ugyanis a Magyarország–Szerbia negyeddöntőt a Zágrábban zajló férfivízilabda Európa-bajnokságon. A mérkőzés a szerbeknek ezúttal lényegesen fontosabb, hiszen ők még nem szereztek olimpiai kvótát, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, viszont megtehette, hogy a világbajnoki címvédő együttes több klasszisának, jellemzően az idősebbeknek ezúttal felmentést adott a torna alól.

Varga Zsolt az ajándékba kapott Mladost-mezzel. Forrás: Vlv.hu

A magyar válogatott fiatalokkal teletűzdelve is megállja a helyét, sőt több ifjú játékos is rangot vívott ki magának a csoportkörben az Olaszország elleni 10-5-ös győzelemmel. E mérkőzés másnapján a házigazda horvátok nemes gesztusként szép ajándékkal kedveskedtek Varga Zsoltnak. A magyar válogatott 2000-ben olimpiai bajnok szövetségi kapitánya 1997–2001 között a zágrábi Mladost játékosa volt. Erre emlékezve a klub elöljárói a csapat jelenlegi komplett szerelésével lepték meg a magyar szakvezetőt. Amit talán úgy is értelmezhetünk, a horvátok inkább nekünk drukkolnak péntek délután…

Varga Zsoltot meghatotta a horvátok gesztusa

– Nagyon kedves gesztus volt ez, meghatónak éreztem, hogy ennyi idő után még így emlékeznek rám… – mondta erről Varga Zsolt a Vlv.hu-nak.

A portálnak nyilatkozva a kapitány szakmázott is a mérkőzés előtt a rá jellemző aprólékossággal.

– Úgy gondolom, azt is látom, hogy egyfajta klasszikus játékot játszó szerb csapatról van szó. Náluk is a védekezés az első. Talán, ami meglepő volt az előző meccseiken, az az, hogy relatíve kevés szorosat játszottak, nagyon gyorsan lépegettek vissza zónára. Azt látni kell, hogy ez egy nagy játéktapasztalattal rendelkező csapat, ugye, van benne hat olimpiai bajnok, vannak kétszeres aranyérmesek is, szóval azért ez a csapat nagy játákerőt képvisel. Én úgy gondolom, hogy a gyorsaságunkkal, az állóképességünkkel, és azzal a bizonyos hatalmas szívvel tudjuk, illetve bízom abban, hogy tudjuk pótolni a játékban esetleg jelentkező hiányosságainkat – mondta Varga Zsolt.

Így igaz, a jelenlegi szerb csapatban hat tokiói aranyérmes szerepel: Branyiszlav Mitrovics, Dusan Mandics, Djordje Lazics, Nikola Jaksics, Szava Randjelovics, Sztrahinja Rasovics. Egytől egyig jól ismert klasszisok.

Miként korábban idéztük, Mandics, aki jelenleg az FTC játékosa, már beszélt a meccsről.

Gyapjas Viktor szenzációsan védett az olaszok ellen. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Mintha a legjobb csapatukkal találkoznánk, másként nem lehet hozzáállni. Motiváltak és tehetségesek. Öttel megverték az olaszokat, valami egészen lenyűgöző teljesítménnyel. Nyilvánvaló, hogy egy pillanatra sem engedhetjük le a fegyvereinket – méltatta a mieinket Mandics.