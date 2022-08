Kilenc közte, kiütöttük a szerbeket, erre már lehet építeni

A magyar szakvezető már azzal meglephette a kollégáját, hogy a meccskeretbe jelölte a világversenyen most debütáló Konarik Ákost, aki a szlovének elleni nyitómérkőzésünket még a lelátóról figyelte. S a Vasas csupán 21 éves jobbkezes bombázója, ha már lehetőséget kapott, élt is vele. A legcsekélyebb félelem nélkül vállalta el az első lövést úgy, hogy tulajdonképpen nem is volt helyzet, s a pattintott löket védhetetlenül a jobb pipában landolt, Riszticsevicsnek esélye sem volt hárítani.

A szerbek gyorsan egyenlítettek, ez megismétlődött 2-1-es vezetésünk után is, ami azonban 2-2 után történt, arra nehéz szavakat találni.

Az első negyed 3-2-es magyar vezetéssel zárult, a következő nyolc percben a szerbek képtelenek voltak betalálni, félidőben 7-2-re vezettünk! S ezután sem volt megállás, a szerbek ezután egészen a 20. percig nem tudták bevenni Vogel Soma kapuját, tehát 14 percen át nem dobtak gólt! Hasonló a szerbekkel emberemlékezet óta nem esett meg. Miközben a mieink sorra lőtték a szebbnél szebb gólokat és elhúztak 9-2-re.

Érdemben ezzel el is dőlt a találkozó, s noha szerbek átmenetileg kicsit feljöttek (9-4), újabb két magyar találat után 11-4-ről kezdődött az utolsó nyolc perc. Ez már tét nélküli gólpárbajba torkollott, a magyar válogatott végeredményben 16-7-re győzött.

A magyar válogatottban Vogel extra teljesítményt nyújtott a kapuban, a gólok száma arról árulkodik, hogy a védekezésünk és a támadójátékunk is szinte tökéletes volt.

Ha kitart ez a forma, bármelyik csapatnak fel kell kötni azt a bizonyos alsóneműt, ha meg akarja állítani a magyar válogatottat.

– Várakozáson felüli ez a győzelem, nem is tudom hová tenni, szerintem azért nem tükrözi a realitást, de persze nagyon örülök neki. Én vagyok a legöregebb a keretben, egy játékos pályafutásában nem nagyon adatik meg, hogy a szerbek ellen ilyen siker részese legyen – mondta Angyal Dániel.

– Kevesen gondolták volna, hogy ilyen eredmény születik ezen a mérkőzésen. Én sem. Vogel Soma szenzációsan védett, tizenhat gólt nem szokás a szerbeknek dobni – tette hozzá Manhercz Krisztián.

Európa-bajnokság, D csoport, 2. forduló:

Magyarország–Szerbia 16-7, magyar góldobók: Manhercz 4, Konarik, Angyal 3-3, Burián 2, Nagy Ádám, Molnár E., Jansik Sz., Fekete.

Borítókép: Van ok az örömre (Fotó: Mirkó István)