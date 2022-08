Kapitányunk elárulta, régóta készül a szerbek elleni rangadóra

Varga Zsolt a saját csapatáról a következőket mondta a Szlovénia feletti győzelemre utalva:

– A hétfői meccsünket elemeztük, főleg az első részét, mert rosszul kezdtünk, szemmel látható volt, hogy teljesen más volt, amit csinálni szerettünk volna, más lett a játék elöl is és hátul is. Nyilván meg kellett nézni, hogy mik voltak a hibák, kielemeztük, helyre tettük. Volt kedden két edzés, délelőtt tudtunk gyakorolni húsz percet az olaszokkal együtt is, emberelőnyt és emberhátrányt, szerintem egész jó gyakorlás volt, persze voltak itt is hibák, ahogy jó dolgok is, mind a két oldalon.