Végigverte Európát a magyar csapat, a városvezetésnek ez sem elég

A klubvezető kiemelte, hogy az őszi hazai átlagnézőszámuk 7000 fölött volt a labdarúgó NB I-ben, míg női kosárlabdában és jégkorongban jellemzően a DVTK mérkőzéseit látogatja a legtöbb szurkoló.

Parádézik a DVTK Európában

A klub női kosárlabdacsapata a bizalmat a nemzetközi porondon is meghálálja.

– A csapat a szó szoros értelmében végigverte Európát, szinte az összes komolyabb ország bajnok vagy kupagyőztes csapatát sikerült két vállra fektetni. A 2024-es év első heteit is számítva az a történelmi siker, hogy az Euroliga rájátszásába, Európa legjobb nyolc csapata közé jutott a DVTK, mindenképpen kiemelendő. Főleg, hogy egy olyan győztes mérkőzéssel lett meg a siker, amelynek lefújását követően a DVTK és a vendég Sepsi csapata és szurkolótábora együtt énekelte el a magyar és a székely himnuszt. Kosárlabdázóink már túlteljesítették a célokat az Euroligában, továbbjutottak a csoportból, innentől, ahogy a DVTK szurkolói is szoktak fogalmazni, „minden meccs ajándék” – mondta Sántha Gergely, aki az értékelőben új szponzori megállapodásról is beszélt.