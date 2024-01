Élesedik a belharc a baloldalon, a miskolci polgármestert támadja a DK

„A Miskolc Holding Zrt. vezetése – kikerülve a nyilvánosságot – egymilliárd forint értékben kíván földet vásárolni, amikor a város költségvetése romokban hever” – írta a DK-s politikus. Hegedűs Andrea szerint nagy értékű ingatlanokat adnia el a jövőben az önkormányzat, ezért követeli a közgyűlés bevonását az adás-vételek elbírálásába.

A DK-s politikus „eltitkolt” iratokról is írt, amelyeknek a közzétételét is követelte Veres Páltól. Kérte továbbá, hogy haladéktalanul tegye közzé Miskolc honlapján a Diósgyőri vár és az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő közpénzből megvalósuló projektjeinek teljes költségvetését, szerződését, az összes kifizetést a jogcímek megnevezésével. Hegedűs Andrea a 2019-től kezdődő rendezvények szerződéseire és összegeire is kíváncsi.

Az ügy azért pikáns, mert

a DK annak a Velünk a Város frakciónak a tagja, amelynek tagjaként közös koalícióban irányítják a megyeszékhelyet, így képviselőik ismerhetik a terveket, a ciklus pénzügyeit

– írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportál.

Válaszolt az önkormányzat

A levéllel kapcsolatban a lap megkereste a városháza sajtóosztályát, ahonnan azt a választ kapták, hogy Hegedűs Andrea levelét Veres Pál magán e-mail-címére kapta meg, így az nem minősül hivatalos megkeresésnek.

A polgármester a levél tartalmával nem kívánt és nem kíván érdemben foglalkozni, mivel annak minden sora alapvető tájékozatlanságról tesz tanúbizonyságot, elárulva, hogy annak írója nem ismeri, vagy nem hajlandó tudomásul venni sem az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi környezetet, sem pedig a gazdasági realitásokat

– hangsúlyozták. Szerintük a levélben megfogalmazott állítások alkalmasak mind a Miskolc Holding Zrt., mind pedig az önkormányzat és Veres Pál polgármester jó hírnevének megsértésére.

Hegedűs Andrea meghökkentőnek nevezte, hogy Veres Pál becsületsértőnek tartja a levelet, ugyanis véleménye szerint