Estére meglett a délelőtt kirúgott Vignjevics utódja, aki üzent a szurkolóknak

A tulajdonosváltáson átesett Újpest ma délelőtt jelentette be Nebojsa Vignjevics felmentését. A szerb tréner utódjaként Mészöly Géza nem ismeretlen a klub számára, az 56 éves szakember ugyanis harmadszor irányíthatja a felnőttcsapatot. 2004 és 2006 között 67, majd 2010 és 2011 között 49 tétmérkőzésen ült az újpestiek kispadján. 2004-ben és 2006-ban ezüstérmes lett a csapattal. Vasárnap, a DVTK elleni bajnokin már ő dirigál. Legutóbb, 2022-ben az NB II-es Szombathelyi Haladás szakmai vezetője volt, ahol két mérkőzés erejéig megbízott vezetőedzőként is számítottak rá.

– Stabilizálni szeretném a csapatot, azt akarjuk, hogy a játékosok felszabadultak legyenek. Volt már ilyenben részem, 2004-ben is hasonló helyzetben vettük át a társaságot, akkor is görcsöltek a srácok. Most valamivel kevesebb időnk van, de van tizennégy meccsünk, hogy bizonyítsuk, ez a keret többre hivatott, megvan benne a minőség, és képes arra, hogy győzelmeket szerezzen és örömet okozzon a szurkolóknak. Minden erőmmel azon leszek, hogy minél több győzelmet szerezzünk, mert ez itt Újpest, itt csak a győzelem elfogadható – idézi az Újpest FC honlapja Mészöly Gézát.

Az új szakvezető üzent a szurkolóknak is:

– A drukkerek arra számíthatnak, hogy a játékosoknak át fogom adni, hogy az első perctől az utolsóig küzdjenek az adott meccseken, és a csapat sikeres legyen. Ehhez persze feltétlenül számítok az ő segítségükre is, nem véletlenül a tábor a 12. játékosunk, nélkülük ez a klub nem ugyanaz. Tudom, mit jelent nekik az Újpest, azt meg ők tudják, nekem mit jelent. Bízom benne, hogy együtt ismét a régi sikerekért küzdhetünk majd!

Az Újpest jelenleg a 10. helyen áll az NB I-ben, tavaly október óta azonban nem tudott nyerni az együttes a bajnokságban.