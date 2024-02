Liverpool: ez ám a bosszúság, öt perc játék alatt megsérült a középpályás

Nem jól sült el az ugyancsak sérült nélkül felálló Liverpool számára vasárnap az Arsenal elleni bajnoki rangadó, hiszen 3-1-re kikapott Londonban. Thiago Alcantara pedig duplán bosszús lehet. A 85. percben állt be csereként Joe Gomez helyére, de ez a rövid idő is elegendő volt, hogy újra megsérüljön. Ma ugyanis erről számolt be a szigetországi média.

Thiago megint nem állhat a Liverpool rendelkezésére Forrás: X/Liverpool

Szoboszlai, Szalah és Thiago együtt lábadozik

Thiago a visszatérése előtt legutóbb 2023. április 26-án szerepelt a Liverpol csapatában, azután, hogy csípősérülés miatt az év elején már kidőlt a sorból, és csak négy bajnokin lépett pályára. Ezt követte tíz hónapos kényszerszünet, majd most jött a bő perc az Arsenal ellen, és ki tudja, mikor látjuk újra a pályán. Az biztos, hogy most újra csatlakozott az kezelésre járók – Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah – közé.

A hírek jelenleg izomsérülésről szólnak. Thiago Alcantara szerződése az idény végén lejár, s a Liverpool vélhetően nem hosszabbít vele. A Barcelonát is megjárt Thiago 2020 szeptemberében a Bayern München csapatától érkezett a Liverpoolhoz, az angolok 22 millió eurót fizettek érte. A Vörösöknél, minden sorozatot figyelembe véve, 98 meccsen lépett pályára, ezeken három gólt és hat gólpasszt jegyzett három és fél év alatt.