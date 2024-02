Mennyire gyenge az MTK? A szurkolók a k-betűs szóval mondtak ítéletet

Az MTK jól kezdte évet, február első hétvégéjén 3-0-ra megverte az Újpestet, azóta viszont zsinórban három vereséget szenvedett el, méghozzá úgy, hogy kapott tizenhárom gólt. A rossz széria a Fradi elleni 5-1-es fiaskóval kezdődött, amikor Varga Barnabás mesternégyest zúdított az MTK kapujába. Utána a Fehérvár elleni 0-2 szinte elfogadható vereség volt ahhoz képest, most a Puskás Akadémia ellen megint hatot kapott Horváth Dávid csapata.

Az MTK védői nem tudták tartani a lépést az ellenféllel. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az első félidőben Komáromi György okozott nagy gondot az MTK védelmének, aki két gólt is rúgatott csapattársaival, előbb Nagy Zsoltnak, majd Corbunak adott gólpasszt. Az első félidő hosszabbításában Favorov góljával már 3-0 volt, majd szünet után Komáromi is megszerezte a jól megérdemelt gólját.

Ekkor már teljesen összezuhant az MTK, amelynek a védelme teljes átjáróház volt. 6-1 lett a vége, de lehetett volna több is, volt a felcsútiaknak meg nem adott találatuk is. Az MTK játékából hiányzott az összeszedettség és az agresszivitás is, kilátástalan volt a csapat teljesítménye.

NB I, 21. forduló Paksi FC–Zalaegerszeg 3-4 (2-0), Paks, 1600 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Evangelu (4., öngól), Könyves (45+2., 55.), illetve Gruber (53.), Croizet (65., 91.), Mance (73.) Kecskeméti TE–Újpest FC 1-0 (1-0), Széktói Stadion, 4368 néző, jv.: Karakó, gólszerző: Lukács (3.) Mezőkövesd Zsóry FC–Kisvárda Master Good 1-2 (1-1), Városi Stadion, jv.: Berke, gólszerzők: Drazsics (3., 11-esből), illetve Filipovic (28.), Cipetic (57.) Fehérvár FC–Debreceni VSC 1-0 (1-0), Sóstói Stadion, 4770 néző, jv.: Andó-Szabó, gólszerző: Christensen (30., 11-esből) Puskás Akadémia–MTK Budapest 6-1 (3-0) A Ferencváros–Diósgyőr mérkőzést elhalasztották.

