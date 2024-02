Varga Barnabás három és fél perc alatt elért három gólja világrekord?

– Hirtelen most nem emlékszem, hogy korábban lett volna hasonló. Örülök, hogy a második gólunkra gyorsan rá tudtuk rúgni a harmadikat, azzal dőlt el a mérkőzés és ez volt a kulcs – nyilatkozta Varga Barnabás a hihetetlenül gyorsan szerzett három góljáról a második félidőben az MTK ellen 5-1-re megnyert kedd esti meccs után. Nem véletlenül nem emlékezett a Fradi csatára hasonlóra, mert az világszinten is párját ritkítja, hogy valaki három és fél perc alatt három gólt ér el.

Varga Barnabás tarthatatlan volt az MTK ellen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Varga hivatalosan az 52., az 53. és az 56. percben lőtte a második, harmadik és negyedik gólját a meccsen (az első félidőben is beköszönt egyszer), de a gyors triplában az első és a harmadik találat között pontosan csak három perc, huszonnyolc másodperc telt el. Ez pedig majdnem világrekord. Tényleg csak másodperceken múlt a csúcsdöntés.

Varga Barnabás vs. Robert Lewandowski

A rekordot Robert Lewandowski tartja, aki 2015. szeptember 22-én még a Bayern München színeiben három perc, huszonkét másodperc alatt szerzett három gólt a Wolfsburg elleni Bundesliga-meccsen. Aznap egyébként Lewandowski mindenben egy picit túltett Vargán, hiszen a Bayern 5-1-re nyert, a lengyel pedig öt gólt szerzett. Érdekes egybeesés, hogy Lewandowski akkor ugyanúgy a második félidő elején, az 51. és az 57. perc között triplázott.

Az egyik...

És a másik...

Varga persze a világrekord nélkül is maximálisan boldog lehetett, hiszen az októberi sérülése óta végre megszerezte az első góljait, a négy találattal rögvest átvette a vezetést az NB I góllövőlistáján a Fehérvártól igazolt csapattársától, Kenan Kodrótól, a teljesítménye pedig lendületet adhat neki egész tavaszra, egészen a nyári Európa-bajnokságig.

„Százszázalékosnak még nem mondanám magam”

– Örülök, hogy sikerült így visszatérnem, de főként a győzelemnek, szóval boldog vagyok – értékelt a 29 éves csatár. – Százszázalékosnak még nem mondanám magam, azért kellenek még az edzések, kondícióban vissza kell jönnöm, de egyébként jól éreztem magam a pályán. Végig jobban játszottunk. Az első félidőben elég defenzív volt az MTK, nehéz volt átjátszani őket, inkább a beadásokra fektettük a hangsúlyt, egy gólt sikerült is szereznünk belőle, de aztán egyszer átjöttek a félpályán és kaptunk is egy gólt. Ez nyilván nem esett jól, de a második félidőre is úgy mentünk ki, hogy nyomás alatt fogjuk tartani őket, és szerencsére kijött a minőségbeli különbség.