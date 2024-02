Legalább lőttük volna el a labdát az egyenlítésért!

– Az amerikaiak nem nagyon engedték, hogy gólt lőjjünk nekik, de az volt a gond, hogy az elején és a végén is volt egy-egy háromperces rövidzárlat, ami alatt sikerült három-három gólt beszedni. Most mégis inkább az bosszant, hogy a végén ott volt az esély, hogy egyenlítsünk, de igazából meg sem próbáltuk. Legalább lőttük volt el a labdát! – Mihók Attila egy szuszra kimondta, amit gondol az Egyesült Államok ellen 8-7-re elvesztett világbajnoki döntő után.

Keszthelyi Rita kapta a vb legjobbjának járó MVP-díjat. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Igazából most emiatt vagyok dühös, és még a vereség hatása alatt állok, nem is akarom és nem is tudom most még az egész világbajnokságot értékelni – folytatta a női válogatott szövetségi kapitánya.

Mihók Attila: Csoda nem lett, csak bravúr

Aztán természetesen próbáltuk rávenni, hogy ecsetelje az Európa-bajnoki kudarctól, az ottani ötödik helytől a világbajnoki ezüstig vezető utat, de időről időre visszatért a mérkőzés utolsó pillanataihoz.

– Közel álltunk a csodához, s ki tudja, legközelebb mikor lesz esélyünk világbajnoki döntőt játszani. Igen, most még feldúlt vagyok – fakadt ki belőle, amivel nehéz lenne vitatkozni. – Fel kell dolgozni, hogy csoda nem lett, csak bravúr.