Valter Attila csapata nagyon megváltozott az idei Giro d’Italiára

2020-ban indult először az olasz kerékpáros-körversenyen. Már a CCC versenyzőjeként a huszadik szakaszon elért 9. és az összesítésben megszerzett 27.k helyével is felhívta magára a figyelmet, ám igazán nagyot 2021-ben dobott, amikor három napon át viselte a Giro d’Italia összetett éllovasának járó legendás rózsaszín trikót. Valter Attila 2021 után 2022-ben is a Groupama–FDJ színeiben tekert a Girón, amely akkor Magyarországról indult. Az eddigi legjobb Grand Tour-szakaszeredményét ekkor érte el, egy sikeres szökés tagjaként a negyedik helyen futott be, emlékezetes befutó végén.

Valter Attila jó hangulatban készült a Giro d’Italiára (Fotó: Facebook/Attila Valter)

Az akkori szakaszgyőztes, Koen Bouwman az utolsó pillanatban került ki a Visma–Lease a Bike idei Giro-keretéből betegség miatt. A csapatnak már korábban is módosítania kellett az olaszországi tervein, Wout van Aert és Wilco Kelderman is sérülés miatt marad le a versenyről.